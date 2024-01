/FOTOGALERIE/ Do závěrečné čtvrtiny základní části Tipsport extraligy vstoupili hokejisté karlovarské Energie prohrou 1:5 na ledě brněnské Komety. Ta sice v utkání brzy prohrávala, přesto dokázala zlomit Západočechy povedenou druhou a třetí třetinou, ve kterých vstřelila Energii vždy po dvou gólech.

Brněnští hokejisté (v bílém) v neděli zdolali Karlovy Vary. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Západočeši vstoupili do zápasu aktivně, za což byli odměněni vedoucí brankou, která padla již ve 2. minutě, kdy otevřel skóre přesnou ranou z levého kruhu David Kofroň. Energetici udrželi vedení pouze do 8. minuty, kdy vyrovnal pro změnu ranou z hranice pravého kruhu brněnský Tomáš Vincour. Kometu následně dvakrát uchránila od inkasované branky konstrukce jejich svatyně, když v rychlém sledu skončily střelecké pokusy Redlicha a Černocha na tyčce brněnské klece.

Brno pak zahrozilo Varům při svém oslabení, ale samostatný únik Cingla skončil v lapačce brankáře Energie Frodla. Další šance byla k vidění v závěru třetiny, kdy zkoušel vyzrát na Frodla Vincour, ale jeho bekhendové zakončení správný cíl nenašlo.

Na začátku druhé třetiny měla Kometa výhodu přesilové hry, kterou dokázala brankově zužitkovat, když se parádní trefou z voleje prezentoval Lukáš Cingel. Další ohrožení karlovarské branky přinesla 26. minuta, kdy byl blízko třetí brance Kos, ale jeho střela jen o centimetry minula karlovarskou klec. Brno se přeci jen třetí branky dočkalo.

Ve 32. minutě poslal Kometu do dvoubrankového trháku úspěšnou střelou ze slotu Steve Moses. Dobrý vstup mělo Brno také do závěrečné dvacetiminutovky, když nejprve nevyužilo přesilovku, kterou si přeneslo ze druhé třetiny, ale to ho nemuselo mrzet. Ve 43. minutě využil zmatku před karlovarskou brankou Andrej Kollár, který navýšil vedení Brna na tři branky.

Ve 47. minutě byla Kometa blízko páté gólové radosti, kterou Pospíšilovi překazil úspěšným přemístěním strážce karlovarské svatyně. Ve 49. minutě zahrozila také Energie, jmenovitě Hladonik a Redlich, ale jejich gólovému snažení zabránila brněnská obrana. V závěru třetí třetiny si vystřihla Kometa přesilovou hru, kterou proměnila v pátou branku brněnský kapitán Martin Zaťovič, který tak udělal definitivní tečku za duelem.

HC Kometa Brno – HC Energie Karlovy Vary 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Branky a nahrávky: 10. Vincour (Ekrt, Osburn), 22. Cingel (Zbořil, Moses), 32. Moses (Okál, Zbořil), 43. Kollár (Kos, Pospíšil), 60. Zaťovič (Ščotka) – 2. Kofroň (Rohan). Rozhodčí: Mrkva, Vrba – Lederer, Blažek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 6 991. Brno: Kavan – Ďaloga, Gazda, Ščotka, Moro, Kaňák, Osburn, Hrbas – Zaťovič, Cingel, Flek – Pospíšil, Kollár, Kos – Okál, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kohout. Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Havlín, Mikyska, Stříteský, Rulík, Bartejs, Rohan – Jiskra, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, O. Procházka – Koffer, Kofroň, Kružík.