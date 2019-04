Karlovy Vary – V pondělí rozbila v Karlových Varech svůj kemp česká hokejová reprezentace. V úterý byli někteří hráči k dispozici fanouškům při autogramiádě v obchodním centru Varyáda, dnes od 17:20 nastoupí Češi k prvnímu měření sil s Německem. To druhé je na programu zítra ve stejný čas.

K týmu se již připojil útočník Filip Chytil z New York Rangers, ten ale do obou utkání s německou reprezentací nezasáhne. „Zatím nemáme povolení klubu, takže hrát ještě nebude. Je po určitém zranění, takže s námi bude zatím jen bruslit a trénovat. Příští týden bychom ho měli nějakým způsobem otestovat a tam se rozhodneme, zda by hrál v přípravě na Slovensku,“ vysvětlil reprezentační kouč Miloš Říha.