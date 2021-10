Výhra nad Plzní vždy potěší dvojnásob. Energie zvládla první letošní západočeské derby za tři body.

Domácí poslal před necelými čtyřmi tisícovkami do vedení ve 14. minutě Kulich.

Na další branku se čekalo téměř do poloviny třetí třetiny. Ve 48. minutě zvyšoval na 2:0 Průžek. Gólovou tečku potom učinil v 59. minutě při power play Škodovky Martin Kohout.

"Před zápasem byly jasné dvě věci, to že Plzeň hraje ve velké pohodě a že my potřebujeme nějaký zápas ubojovat a přetlačit soupeře, být za to odměněni body. Jsem rád, že jsme dali branku, ta nás myslím malinko uklidnila a udržela v zápase. Rozhodujícím faktorem byl samozřejmě výkon Filipa Novotného, který nás držel celý zápas ve hře a dal nám šanci abychom zvítězili. Patří mu veliká pochvala, ta ale patří i všem hráčům, kteří to odpracovali a odbojovali celých šedesát minut. Byli jsme odměněni pro nás důležitými třemi body. Věřím, že se od tohohle výkonu dokážeme odrazit k lepším bodovým ziskům a trochu se uklidnit. Do kabiny veliká pochvala za bojovnou a týmovou práci," okomentoval dění na ledě karlovarský asistent Tomáš Mariška.

HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Branky a nahrávky: 14. Jiří Kulich (Koblasa, Kohout), 48. Průžek (Kracík), 59. Kohout (Plutnar, F. Novotný).Rozhodčí: Hodek, Kika - Lučan, Kis.

VYLOUČENÍ: 7:5. VYUŽITÍ: 0:0. OSLABENÍ: 0:0. DIVÁCI: 3816.

Karlovy Vary: F. Novotný – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C).

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Kantner, Kodýtek, Schleiss – F. Suchý, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, F. Přikryl, Adamec.