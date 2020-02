Také prvoligový Baník Sokolov zřejmě pokořil v této sezoně jeden klubový rekord. Postaral se o něj Dominik Remta.

HC Baník Sokolov. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Tomáš Vokoun, David Hruška, Václav Benák ani například Radek Duda. Nikdo z těchto osobností nenastoupil v novodobé historii za Baník ve věku 16 let. David Hruška či Tomáš Vokoun v šestnácti letech figurovali v kádru tehdy prvoligového Baníku, ale do zápasu nezasáhli. To nyní změnil štírek Dominik Remta, odchovanec klubu, kterého si Karel Mlejnek vytáhl do sestavy pro zápasy v Prostějově a ve Frýdku-Místku. Zápasy proti regionálním rivalům v soutěži dorostu a najednou zápas proti rezervě mistrovského Třince, pro šestnáctiletého kluka ze Sokolova obrovský skok.