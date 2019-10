Energetici nedokázali udržet dvoubrankové vedení, ačkoliv soupeře výrazně přestříleli a měli mnoho šancí, hostující brankář Vejmelka byl proti. Právě on dle Petra Koblasy byl jedním z důvodů, proč nakonec energetici neberou ani bod.

Petře, měli jste nakročeno ke třem bodům, nakonec z toho ale není žádný. Jak moc to mrzí?

Mrzí to hodně, je to obrovská škoda, po dvou třetinách jsme vedli, myslím, že jsme i byli lepší. Bohužel jsme to neudrželi, dostali jsme dva rychlé góly na vyrovnání hrozně brzo a Brno se tím dostalo trošku do tlaku. Pak je i škoda, že jsme to neudrželi alespoň na tu remízu.

V prvních dvou třetinách byl váš herní projev proti zápasu s Plzní podstatně lepší, co jste změnili?

Těžko říct, to úplně nevím. Chtěli jsme víc hrát to, co jsme si řekli, a myslím, že jsme to plnili. Proto ty dvě třetiny vypadaly tak, jak vypadaly. Brno jsme k ničemu moc nepustili. Vedli jsme o dvě branky, ale myslím, že jsme měli ještě víc šancí, a je škoda, že jsme neodskočili ještě na větší rozdíl.

Dá se vůbec říct, co se v té poslední třetině stalo?

Myslím, že je to, jak jsem říkal, za stavu 2:0 jsme měli vedení udržet co nejdéle, aby to Kometa poté musela trochu otevřít, a to se nám bohužel nepovedlo, dostali jsme dva vyrovnávací góly hodně rychle. Bylo pak ještě spoustu času. Brno bylo v psychické výhodě a to si myslím, že poté rozhodlo.

Myslíte, že se právě v tomto projevila ta zkušenost hráčů Komety?

Nevím, to bych asi úplně neřekl. Nechci říkat, že měli štěstí, to ne, ale třeba ten první gól tam sklepli nějak ze vzduchu a možná tam potom rozhodly i takové malé detaily.

Z té světlejší stránky – přerušil jste neprůstřelnost brankáře Vejmelky, jak jste se na něj připravovali?

Samozřejmě to všichni sledujeme a věděli jsme, že byl ve skvělé formě, a myslím, že jsme měli daleko více šancí, ale chytal opravdu super. Je škoda, že když už se nám podařilo mu tři góly dát, tak jsme to neuhráli alespoň na tu remízu.

Vykřičník ale asi stále visí nad přesilovými hrami, že?

Myslím, že nebyly sehrané úplně špatně, do tlaku jsme se dostali, střely tam byly, možná že to ztroskotalo právě na jejich gólmanovi.

Náročný program pokračuje, už v pátek hostíte Spartu. Jak se na to připravit?

Budeme se na to myslím připravovat jako na každý jiný zápas, je to samozřejmě na trenérech, takže nedokáži přesně říct, jak to bude probíhat. V každém zápase chceme hrát naši hru a ne se podřizovat soupeři.

Tíží vás nějak nyní ta série porážek, nebo se na to snažíte takhle na začátku sezony moc nemyslet?

Samozřejmě že nás to mrzí, hlavně po tomhle zápase je to obrovská škoda, když jsme po dvou třetinách vedli, a pak jsme neuhráli ani bod. Mrzí to.