Čtvrtý nejlepší střelec Karlových Varů v uplynulém ročníku Tipsport extraligy, útočník Petr Koblasa, bude na západě Čech působit i v příští sezoně. Šestadvacetiletý forvard podepsal s Energií novou jednoletou smlouvu.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

Koblasa do lázeňského města zamířil před startem loňského ročníku po třech letech, kdy působil v Chomutově. Po neúspěšné baráži a sestupu Severočechů do Chance ligy se vrátil do Karlových Varů a ve své první sezoně po návratu se zařadil mezi opory týmu.