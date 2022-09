„Je to skvělý start vzhledem k přípravě a první třetině, kdy jsme měli šance, ale nevyužili je. Něco jsme si o přestávce řekli v kabině a začalo se dařit,“ radoval se brněnský forvard Jakub Flek, jenž předtím dlouhá léta hrál za Karlovy Vary a svému bývalému klubu dával gól na 5:1.

V první části se ale Kometa trápila střelecky podobně jako v přípravě. Ačkoliv si vytvořila slibné šance, první část ovládli hosté, když se v 15. minutě prosadil Petr Koblasa. Kometa si pomohla v přesilových hrách. Střelecké trápení ukončil ve 24. minutě střelou z kruhu finský útočník Kim Strömberg, jenž věnoval svůj gól otci, který nedávno zemřel.

Jeho trefa jakoby modrobílým rozvázala ruce. O čtyři minuty později otočil skóre Luboš Horký a do trháku dostal Kometu na konci druhé části další přesilovkovou trefou Strömberg. „Pak nám to tam napadalo, věřím, že to pomůže sebevědomí každého, a že zužitkujeme v dalších zápasech,“ povídal Flek. Ve třetí třetině Brňané přidali další tři góly, prosadili se Andrej Kollár, Flek a podruhé Horký. „V momentě kdy soupeř dal na 4:1, bylo na ledě jen jedno mužstvo. Přitom dvě třetiny jsme odehráli slušně,“ prohlásil trenér hostí David Bruk.

Brňané dohrávali zápas v pěti obráncích. Kvůli trestu z minulé sezony nemohla nastoupit posila Marek Hrbas a v průběhu hry odstoupil Tomáš Kundrátek. „Měl by být v pořádku, stáhli jsme ho ze hry na popud doktora,“ uvedl asistent trenéra Komety Jiří Horáček. Lví podíl na výhře měl i brankář Marek Čiliak, jenž dostal přednost před Dominikem Furchem a pochytal třicet střel soupeře. „Hodně nám pomohl,“ uznal Flek. Další duel čeká Brno v neděli v Českých Budějovicích.

Kometa Brno - Karlovy Vary 6:1

Třetiny: 0:1, 3:0, 3:0.

Branky a nahrávky: 24. Strömberg (Koblížek), 28. Horký (Kučeřík), 37. Strömberg (Ďaloga), 46. Kollár (Süss, Šalé), 48. Flek (Zbořil), 56. Horký (Ďaloga, Koblížek) – 15. Koblasa.

Rozhodčí: Hejduk, Jeřábek – Rampír Synek.

Vyloučení: 5:6.

Využití: 3:0.

Střely na branku: 28:31.

Diváci: 6163.

Kometa Brno: Čiliak – Ščotka, Kundrátek (A), Ďaloga, Gulaši (A), Kučeřík, Holland – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Kratochvíl, Süss, Vincour – Dufek.

Karlovy Vary: Lukeš – Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, Pulpán (A), Havlín, Rohan – Vondráček (C), Gríger, Rachůnek (A) – Kohout, Černoch, Koblasa – Kofroň, Hladonik, O. Beránek – Sapoušek, J. Baláž, Redlich.