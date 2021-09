Hned na začátku druhé části opět dorovnával manko Energie, tentokrát na 3:3, a ve 35. minutě ukázal divákům vítězný gól. „Upřímně, ani nevím, co k tomu říct. Jsem z toho pořád v šoku. Důležitá je ta výhra,“ odpovídal po utkání novinářům se skromností sobě vlastní na téma, jak že se to stalo.

Na domácí straně byl připraven prožít velký střelecký den pětadvacetiletý útočník Jiří Černoch. Ten ještě v první třetině srovnal během 1 a 40 vteřin skóre na 2:2 a stejnou porci gólů si připravil i do dalšího průběhu zápasu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.