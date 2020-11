Všeobecné veselí. Tak by se daly shrnout momentální pocity v táboře karlovarské Energie. Restart soutěže je tu. Ve středu energetici vyjeli poprvé k tréninku na led domovské KV Arény.

„Určitě jsme rádi za to, že se můžeme dostat zpátky na led a dělat to, co nás živí a co děláme nejraději. Navíc můžeme využívat výborné podmínky, které tu v KV Aréně máme. Udržovací tréninky na suchu v hodně omezených podmínkách, které jsme teď absolvovali, tak nebyly příjemné asi pro nikoho. Byla to taková nutnost, kterou jsme podstoupili, a udělali jsme vše pro to, abychom hráče udrželi v nějaké základní kondici. Hráči ale potřebují být hlavně na ledě a dělat hokejové věci, a ne skákat a běhat. Tuhle fázi už jsme absolvovali v létě a z nikoho to hokejistu neudělá,“ říká po návratu mezi karlovarské mantinely asistent Tomáš Mariška.

Úvodní tréninková jednotka sice nesla rysy situace posledních týdnů, nicméně převládal obrovský zápal. „Začáteční fáze je vždy trochu syrová. Bylo tam ale vidět velké nadšení hráčů, že se na led těšili a že se těší zase zpátky do hry. Pracovní nadšení překonalo syrovost prvního tréninku, což si myslím, že je hlavní, že je vidět velká chuť hráčů,“ pochvaloval si karlovarský asistent.

V nucené pauze energetici našli volné ledy v Sasku, v 60 kilometrů vzdáleném Schönheide, a dokonce 110 kilometrů vzdáleném Altenbergu. „Nebylo to jednoduché logisticky, nebylo to snadné ani po psychické stránce. Neměli jsme možnost pořádného zázemí, i třeba kvalita ledu a další podmínky nebyly úplně optimální, dojezdová vzdálenost. S tím vším jsme se museli vypořádat. Byli jsme rádi, že jsme ale alespoň nějakým způsobem se mohli dostat na led a osahat si ho. Vše se nám extrémně komplikovalo, prodlužovalo. Padesátiminutový trénink na ledě s dojezdem nám zabral víceméně půl dne, což pro nás bylo silně neefektivní,“ líčí Tomáš Mariška.

V sobotu se karlovarští hokejisté vypraví do Českých Budějovic k dohrávce 4. kola extraligy. „Počítáme s tím, že se to vyřídí a že se bude hrát, všichni chceme už co nejdříve začít. Bude to trochu narychlo, to je jasné, ale podmínky budou pro všechny stejné. My se na to připravíme nejlépe, jak budeme moct, a věřím, že ten návrat opět zvládneme. Uděláme vše pro to, abychom přivezli zase další body do tabulky,“ má jasno asistent Martina Pešouta.

Co vymyslí realizační tým na nováčka hokejové extraligy? „V této fázi se budeme primárně zabývat naší hrou, naším výkonem a tím, co chceme na ledě předvádět my. Musíme si trošku oživit náš systém, věci, co už jsme měli zaběhnuté, ale teď jsme o ně zase trochu přišli. Bude to trochu jiné, než jsme byli zvyklí v sezoně,“ prozrazuje na závěr Tomáš Mariška.

V pondělí potom karlovarská Energie odehraje domácí duel proti třineckým Ocelářům.