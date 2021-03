Energie začala druhý zápas série v Pardubicích daleko aktivněji než ten první.

V 6. minutě ale inkasovala při vlastním oslabení po střele Nakládala od modré čáry. Trenérská výzva kvůli pohybu Poulíčka před Novotným sice gól následně zrušila, nebyl uznán pro nedovolené bránění na brankovišti, jenže ve zbytku přesilové hry poslal přece jen Dynamo do vedení Camara 1:0.

Ve druhém oslabení, v 8. minutě, nejprve Vondráček v brejku trefil tyčku pardubické klece, ale po obratu hry přišel druhý přesilovkový gól z hole Zohorny. Následně se hostující Kohout natlačil až před Kloučka, ale přestřelil. „My jsme do zápasu vstoupili dobře. Bylo tam několik šancí. Bohužel, naložili jsme s nimi velmi špatně,“ komentoval trenér Karlových Varů Martin Pešout.

Jeho svěřencům se přesilová hra naopak nedařila, potom se ale Tomáš Vondráček vydal po levém křídle a přes obránce z kruhu konečně Kloučka překonal 2:1.

Jenže v 15. minutě udeřily znovu Pardubice, výpad elitního útoku Dynama zakončil přesnou trefou do levého horního růžku Mikuš- 3:1. V 19. minutě dorazil v pádu kotouč za Habala, který nahradil po třetím gólu Novotného, Vála. A ve 20. minutě Paulovič dokončil zkázu, když pro změnu vymetl pravý horní roh 5:1.

Jako kdyby to nestačilo. Na začátku druhé třetiny domácí znovu udeřili a v necelých třech minutách poslali znovu čtyřikrát kotouč do branky Energie 9:1! „Od čtvrtého gólu domácích už to byla centrifuga. Nepamatuji si, kdy by mužstvo dostalo za pět minut šest gólů,“ poznamenal karlovarský trenér.

V dalším průběhu rozhodnutého zápasu energetici zápas nezabalili, skóre se zastavilo na konečných 11:3. „Zbytek zápasu jsme dohráli aktivně a se ctí, čehož si cením. Protože se sledoval aktivní hokej až do poslední vteřiny,“ poukázal Martin Pešout.

Za stavu 2:0 na zápasy se série hraná na tři vítězství přesouvá do Karlových Varů, tady se bude hrát v sobotu od 17.30 třetí zápas. „Venca Skuhravý sehraje v sobotu tisící zápas v extralize. V šatně jsme se semkli a jasně si řekli, že ten zápas jdeme vyhrát pro něj. Já si nesmírně vážím toho, co pro klub udělal a že ve dvaačtyřiceti letech našel ještě sílu tady jezdit s mladýma klukama. Obdivuji, že každý den vstává na trénink, který je vždy ve velkém tempu a intenzitě. Takže v sobotu jdeme vyhrát pro něj,“ má jasno kouč Energie.

Martin Pešout věří, že se série dá ještě otočit. Sám to již ve své kariéře zažil. „Pamatuji si s Varama sérii se Slavií, kdy jsme tam dvakrát vyhořeli, doma dvakrát vyhráli a rozhodl až pátý zápas. Je to hokej, my nic nebalíme a budeme se rvát až do poslední minuty. V sobotu navíc chceme udělat Vencovi ten jubilejní zápas vítězný,“ připomněl na závěr trenér Karlových Varů.

Čtvrtý zápas by se hrál v neděli opět v KV Aréně.