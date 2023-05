/HOKEJ/ Mužstvo Energie dostává svou konečnou podobu, k týmu se ještě připojil Roman Přikryl a poslední posilou by měl být zahraniční útočník. „Jsme spokojení s tím, jak mužstvo vypadá a jak je poskládané. S tímto kádrem rozehrajeme sezonu a podle vývoje budeme případně reagovat,“ uvedl hlavní trenér Karlových Varů David Bruk.

David Bruk, trenér HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Pane trenére, mužstvo je v plné příprava na nadcházející sezonu. Jak jste spokojený s přístupem hráčů a s dosavadním průběhem letní přípravy?

Příprava probíhá podle našeho plánu. Hráči pracují dobře a s jejich přístupem jsme maximálně spokojení.

Přípravu absolvuje tým pod taktovkou nového kondičního trenéra Martina Iterského. Jak probíhá vzájemná spolupráce?

Na začátku jsme s Martinem přípravu konzultovali. Nyní je to ale vyloženě jeho starost. Je to odborník na svém místě a už teď se těším, jak budou hráči po přípravě vypadat na ledě. Jsme v dennodenním kontaktu a každý pátek, vždy po skončení týdne, dostávám maximální penzum informací o tom, jak daný týden příprava probíhala.

NAJDETE SE? Lázně pohltil jubilejní 10. ročník Mattoni 1/2Maratonu

Letní volno se hráčům výrazně snížilo a v červenci je čeká je pár dní volna…

Byl to nás záměr. Chceme přípravu udělat trochu delší, než byla loni. Cíleně jsme nedávali hráčům dlouhé volno během léta, protože jej měli po sezoně, kdy měli dostatek času na to, aby se dali zdravotně do pořádku a odpočinuli si i psychicky. Nyní se už budeme kontinuálně připravovat na novou sezonu.

Přípravu absolvují s A-týmem také karlovarští junioři, jak jste spokojený s jejich přístupem a nasazením?

Chceme dávat šanci mladým hráčům, a tak chceme vidět už nyní, jak pracují. Má to samozřejmě i další přesah, protože pokud si o to výkonnostně řeknou, tak dostanou šanci i v sezoně.

Kádr je již téměř kompletní. Doplní jej jeden útočník, jak jste spojený s tímto složením a budete tým dál posilovat?

Kádr máme už takřka kompletní. Zveřejnili jsme ještě jedno nové jméno do útoku. Tím je Roman Přikryl. Poslední posilou pak bude zahraniční útočník, který se k týmu připojí v průběhu července. Jsme spokojení s tím, jak mužstvo vypadá a jak je poskládané. S tímto kádrem rozehrajeme sezonu a podle vývoje budeme případně reagovat.

Už jsme zmínili Martina Iterského, k realizačnímu týmu se ale nově připojil také Benjamin Sequens. To je pro tým také jistě velká posila…

Jsou to veliké posily pro celý tým, ale hlavně pro hráče. Máme na full time špičkového kondičního trenéra a videokouče. Hráči samozřejmě dostanou daleko větší servis a více informací.

PODÍVEJTE SE: Běžecký předkrm obstarala dm rodinná míle

Jak důležité pro vás jsou datové analýzy a statistiky obecně?

Když se budeme bavit o pozici videokouče a videoanalytika, tak je to pro nás extrémně důležité. Potřebujeme analýzu jak naší hry, tak i té soupeřově.

Ben Sequens říkal, že spolu začínáte už sedmou sezonu, stejně tak znáte Martina Iterského nebo Petra Bendu. Mají od vás velkou důvěru a je to pro vás určitě výhodné, mít kolem sebe schopné lidi, které dobře znáte…

Je pro mě velká výhoda, že kluky dobře znám. S Martinem Iterským jsem pracoval jak na klubové úrovni, tak v reprezentaci. Stejné je to i u Bena Sequense. Ten má za sebou několik mládežnických mistrovství světa. Je zvyklý pracovat pod tlakem, kdy jdou zápasy v rychlém sledu. Velká výhoda je, že se známe a já vím o jeho schopnostech. On zase ví, jaké informace a v jaké rozsahu potřebuji já.

V přípravě vám chybí pouze Jiří Černoch a Ondřej Beránek. Jak sledujete jejich výkony na mistrovství světa?

Mistrovství světa sleduji pravidelně, ale nejen na výkony Ondry s Jirkou, sleduji i ostatní hráče a soupeře- Jsem nadšený, že se tam oba kluci probojovali a musím říct, že některé zápasy odehráli perfektně. Když dnes (v úterý – pozn. Redakce) děláme rozhovor, tak včera nastoupili ve druhém útoku na světovém šampionátu. To je krásná zpráva nejen pro ně, ale také pro klub. Mistrovství je zase posune dál v jejich kariéře. Jsou v optimálním věku, získají ohromné penzum zkušenostní a sebevědomí. Jsem přesvědčený o tom, že je čeká další přelomová sezoně v Karlových Varech. Kluci hrají pravidelně, nadneseně mohu říct, že Jirka Černoch nesleze z ledu, protože nastupuje v přesilových hrách, v oslabení a sbírá hodně minut. Je to zkušenost k nezaplacení a jsem si jistý, že v příští sezoně to bude vidět.