Poprvé rozbouřili energetici KV Arénu v 9. minutě, kdy se chytrou střelou do protipohybu brankáře Jihočechů z mezi kruhy blýskl Jiří Černoch. Ve 12. minutě už vedla Energie o dvě branky, když se k Juusolovi odrazil puk za brankou Českých Budějovic, který následně poslal kotouč na Davida Kofroně, který úspěšnou ranou z mezikruží podruhé rozbouřil karlovarskou halu. V závěru první dvacetiminutovky brankově uhodil Motor, který potrestal zaváhání v rozehrávce Karlových Varů, kdy navrátil Jihočechy kontaktní brankou do zápasu úspěšný střelec Martinš Dzierkals. Navíc měla Energie na konci první třetiny výhodu přesilové hry, když největší šanci měl Vít Jiskra, ale jeho střelu zneškodnil brankář hostů Strmeň.

Karlovy Vary přeci jen pokračující přesilovku z první třetiny zužitkovaly, kdy Dávid Gríger prošel do útočného pásma, kde hledal v mezikruží Martina Kohouta, od kterého se se štěstím puk odrazil k Janu Hladonikovi, který navrátil Energii dvoubrankový náskok. A rozjetá Energie dál svého soupeře drtila. Ve 28. minutě Tomáš Redlich ujel do přečíslení dva na jednoho a přihrál přesně Martinu Kohoutovi, který z nápřahu poslal Karlovy Vary do tříbrankového trháku.

Další gólová radost pohltila KV Arénu ještě ve 28. minutě, kdy si obránce Petr Koblasa vyměnil puk s Jiřím Černochem a úspěšnou bekhendovou kličkou za záda nerozchytaného Dominika Hrachoviny, který nahradil v brance Jihočechů Strmeně. Energie si tak přenesla do závěrečné třetiny čtyřbrankový náskok. Ten už však i přes šance nedokázala navýšit, a tak brala vítězství 5:1.

HC Energie Karlovy Vary – HC Motor České Budějovice 5:1 (2:1, 3:0, 0:0). Branky a nahrávky: 9. Černoch (O. Beránek), 12. Kofroň (Juusola), 22. Hladonik (Kohout, Gríger), 28. Kohout (Redlich), 28. Koblasa (Černoch) – 19. Dzierkals (Gulaš). Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 3 337. Karlovy Vary: Lukeš – Mikyska, Huttula, M. Kočí, Stříteský, Rohan, Havlín – Koblasa, Černoch , O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň – Juusola. Trenér: David Bruk. České Budějovice: Strmeň (28. Hrachovina) – Štencel, Vráblík, Bindulis, Percy, Hovorka, Kachyňa, Šenkeřík – Dzierkals, J. Novotný, Gulaš – Vondrka, Hanzl, Valský – Přikryl, M. Toman, Doležal – Strnad, Raška I, V. Tomeček. Trenér: David Čermák.