Mladá Boleslav – Štěpán Hřebejk dává branky jako na běžícím pásu. Problém je v tom, že je to v posledních zápasech jediný střelec, kterému se daří.

Ani ve třetím kole play out hokejové O2 extraligy karlovarská Energie naplno nebodovala. V Mladé Boleslavi prohrála těsně 2:1. O jedinou přesnou trefu svěřenců trenéra Josefa Palečka se postaral Štěpán Hřebejk.

Už úvod utkání napověděl, kde se oba celky nachází a jak moc se v poslední době trápí. O chlup lépe začali na svém domácím ledě Středočeši, ale veškerému snažení chyběla pořádná střela. Karlovarští se do útočného pásma na delší dobu dostali až v páté minutě a to ještě díky faulu Šterbáka. Jenže hostům se v početní výhodě ani trochu nedařilo.

Druhá třetina začala lépe pro hosty, po 39 vteřinách totiž fauloval boleslavský Duben. Jenže Vary se ne a ne trvaleji usadit v útočném pásmu, a tak za zmínku stojí snad jen Pechovo nahození před branku, které se snažil do sítě dorazit Hluchý, ale narazil na připraveného Schwarze.

Boleslav měla ve své nadcházející početní výhodě o trochu víc šancí, jenže neuspěl ani Fabuš, kterému se hokejka zasekla mezi nohama hráčů soupeře, a tudíž nemohl dorážet. Nouza zase střílel z moc velkého úhlu.

V polovině utkání hosté citelně přitlačili, osamocený Čachotský ale svou šanci promarnil, když puk napálil rovnou do Schwarze. Tlak Energetiků pokračoval i po vyloučení Handlovského a domácí se museli hodně otáčet. Ze závarů, které se hosté snažili tvořit přímo před Schwarzem ale většinou vycházeli vítězně, nebo zasahoval právě domácí gólman. Pro Vary zkrátka do třetice všeho dobrého neplatilo. Boleslavští se však své třetí početní výhody dokázali chopit. Dělovku Jindry tečoval do sítě Michal Sup.

Hosty překvapil ve 49. minutě rychlý obrat Krále a jeho přesná přihrávka na volného Lukáše Pabišku a domácí tak rázem upevňovali svoje postavení v utkání. Jenže ne na moc dlouho. Při signalizovaném trestu se u tyčky důrazně oháněl Štěpán Hřebejk. Sudí se sice rozhodl zavolat video, nezkoumal jej ale nijak dlouho a gól uznal. Boleslavští dostali ledovou sprchu a nepomohlo ani následné vyloučení Jindry.

„Bohužel se opět projevila naše bolest poslední doby a to je střílení branek. Boleslav navíc měla v brance skvělého Marka Schwarze, který ji podržel,“ posteskl si asistent Václav Baďouček.

„My jsme konečně po čtrnácti zápasech vyhráli za tři body a všichni věříme, že nás tato výhra nakopne. Úvod zápasu byl oboustranně hodně opatrný, protože oba týmy věděly, že jde o hodně. Nás opět podržel brankář Marek Schwarz,“ konstatoval mladoboleslavský asistent trenéra Jiří Šejba.

BK Mladá Boleslav – Energie Karlovy Vary 2:1

Třetiny: 0:0, 1:0, 1:1. Nejlepší hráč: Michal Sup. Branky a nahrávky: 37. Sup (Jindra, Král), 49. Pabiška (Král, Sup) – 54. Hřebejk. Rozhodčí: Minář, Hribík – Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1280.



Boleslav: Schwarz – Jindra, Lehikoinen, Kubeš, Kasík, Duben, Frolo, Šterbák – Bahenský, Sýkora, Boháč – Nouza, Král, Handlovský – Macho, Pabiška, Fabuš – Sup, Vrbata, Gajovský. Trenér: Tlačil.

Karlovy Vary: Mensator – Němec, Parýzek, Dobroň, Pech, Loginov, Čutta, Mucha – Skladaný, Kumstát, Skuhravý, Hřebejk, Melenovský, Prošek, Hluchý, Dej, Čachotský, Balazs, Zucker, Kuběna, Nosek. Trenér: Paleček.