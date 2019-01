Karlovy Vary, Zlín – Na západě Čech po čtyřech letech končí útočník Jaroslav Kristek.Hráči letos končil v Karlových Varech dlouhodobý kontrakt.

„Hledali jsme kvalitního obránce, Zlín naopak potřeboval do svého týmu centra,“ přibližuje okolnosti výměny generální manažer HC Energie Miroslav Vaněk a doplňuje: „Oběma hráčům letos končí smlouva, takže oba kluby jdou do rizika, že hráči ve svých nových týmech nepodepíší nové kontrakty. Nicméně my o Davida Noska dlouhodobě stojíme a rádi bychom se s ním domluvili na delší spolupráci.“

Produktivní bek David Nosek odehrál poslední léta v barvách Zlína, předtím nastupoval i za Třinec. Platí za kvalitního střelce, vždyť ve třech posledních sezonách nastřílel vždy šest branek a dokázal nasbírat i větší množství asistencí. Svůj nejproduktivnější rok prožil v sezoně 2006/07, kdy nastřádal 21 kanadských bodů. Hokejový pravák má na svém kontě rovněž 20 reprezentačních startů.

„Odchodu Davida je škoda, protože to byl kvalitní a platný hráč, navíc povahově výborný hokejista i člen týmu. Museli jsme však vyřešit problém v útoku, jelikož jsme po odchodu Kollára hráli pouze se třemi centry. Navíc nám dlouhodobě vypadl pro zranění Ivan Rachůnek, což nás donutilo jednat a na zájem Varů reagovat,“ vysvětlil krok hlavní kouč a sportovní manažer Zdeněk Venera.

Kristek je zlínským odchovancem. Proto by mu aklimatizace neměla dělat žádný problém. „Dlouho jsme avizovali, že budeme pečlivě vybírat, abychom přivedli hráče, který přijde do známého prostředí a do týmu zapadne. To Jarda Kristek přesně splňuje a řadu spoluhráčů velmi dobře zná,“ zdůvodnil změnu ve svém kádru Venera.

Hluchý a Košťál nově podepsali

Už ve svých 29 letech patří mezi největší klubové legendy. Jan Košťál začínal s hokejem v karlovarské přípravce a od ledna roku 1999 se pravidelně objevuje v dresu extraligového týmu. Postupně si na křídle elitní formace zajistil uznání fanoušků i hokejových odborníků. Výborného bruslaře zdobí vedle výborné defenzivní práce i dobrá produktivita. Letos je dokonce s 15 vstřelenými brankami nejlepším kanonýrem týmu. Aktuálně je navíc železným mužem klubu.

Na extraligové soupisce se objevil již ve 351 utkáních v řadě. Celkem pak za Karlovy Vary odehrál již 553 extraligových zápasů, čímž se žádný jiný hokejista ze světoznámých lázní nemůže pochlubit. Nová tříletá smlouva vyprší Janu Košťálovi 30. dubna 2013.

Spolu s Košťálem podepsal dnes nový kontrakt také další defenzivně laděný útočník Milan Hluchý. Pětadvacetiletý odchovanec z Kladna odehrál v dresu Energie poslední tři velmi úspěšné sezony a patřil vždy k největším bojovníkům s obrovskou obětavostí. Hluchý v předchozích sezonách nastřílel v základní části po sedmi brankách, letos mu k jeho normě chybí jediná trefa. Milan Hluchý má s Karlovými Vary aktuálně kontrakt do 30. dubna 2012.

