Karlovy Vary — Karlovarská brankářská dvojka začala sezonu vychytanou nulou a lapením trestného střílení.

Ke druhému zápasu letního Tipsport cupu zajížděla Energie na led Chomutova a počínala si znamenitě. Do tabulky si připsala tři body za vítězství 3:0.

Obrovskou měrou se o výhru Západočechů zasloužil brankář Lukáš Sáblík. Ten se mezi tyčemi karlovarské svatyně objevil letos vůbec poprvé. V úvodu zápasu prodělal těžký křest ohněm. Ve druhé minutě muži v pruhovaném odpískali trestné střílení.

„Podařilo se mi střelu, která směřovala do horní části branky, líznout rukávem. Musím se přiznat, že tento zákrok mi hodně pomohl. Kdybychom hned ve druhé minutě inkasovali, tak se celé utkání mohlo vyvíjet jinak,“ přiznává gólman Sáblík.

Karlovarský fakír dodává, že vítězství v podkrušnohorském derby nebylo jen jeho zásluhou. „Byl to sice důležitýzákrok,ale jinakjsem moc práce neměl. Bylo to už naše třetí utkání a na klucích je vidět, že se zápas od zápasu zlepšují. Celé utkání podávali výborný výkon,“ chválil své kolegy z mužstva brankář Sáblík.

Energetikům se zatím daří navazovat na úspěšnou loňskou sezonu. Ve třech zápasech dokázali třikrát vyhrát. S Ústeckými lvy to bylo sice až v prodloužení, ale to nemění nic na tom, že vstup do sezony se Energii vydařil.