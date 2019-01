Karlovy Vary — Extraligový kolotoč play off pokračuje. Po dvou dnech přestávky v pátek znovu naskočí do čtvrtfinálových bojů hokejisté karlovarské Energie. Ze severu Čech si přivezli dvě vítězství.

Petr Kumstát | Foto: DENÍK/Jan Čech

Soupeřem Západočechů je Litvínov, ale pokud chtějí „Chemici“ v sérii pokračovat musí minimálně jednou v lázeňské metropoli vyhrát.

„Podle mého to budou stejně vyrovnané zápasy, jako tomu bylo v Litvínově. Obě mužstva se velice dobře znají a jsou si rovnocenným soupeřem. My jsme měli o něco více štěstí při nájezdech,“ začal přibližovat dnešní duel forvard první pětky Petr Kumstát.

První dvě utkání rozhodli tři muži v zelenobílém dresu. Milan Procházka na křídle třetí formace obživl a v každém zápase skóroval. Marek Melenovský se jako exekutor při samostatných nájezdech téměř nemýlil. Třetím do party je Lukáš Mensator. Ten dokázal udržet na uzdě bezmála všechny střelce Severočechů.

„Samozřejmě, že jsme šťastni, že nám ty dva zápasy vyšly, ale pořád je to jenom 2:0. Bude to ještě veliký boj,“ pokračuje Kumstát.

Hokejisté jsou „chlapi z ocele“. Souboje u mantinelu jsou během vyřazovacích bojů hodně tvrdé. „Tak se hraje play off. S tím se musí počítat. My jsme na to ale připraveni, když to stojí hodně sil. Je to prostě hokej a tak se to hraje. Divákům se to také líbí,“ přidala jedna z karlovarských vě­ží.

Závěrečné boje o mistrovský titul se nesou v duchu různých rituálů. V šatně energetiků se zatím nic moc velkého neděje. „Před play off jsme si všichni sedli a řekli si, že barvení hlav je letos dobrovolné. Jediné co zatím dodržujeme je holení, respektive zarůstání,“ objasnil Kumstát situaci okolo nenabarvených kšticí.

Slabinou Energie, ale i Litvínova jsou přesilové hry. Karlovaráci využili zásluhou Milana Procházky jednu jedinou. Severočeši žádnou.

„Oba týmy dobře brání. Gólmani chytají výborně a zatím to tam nikomu prostě nepadá. Nevím čím to je. Myslím si, že některé přesilovky jsme zahráli celkem dobře, ale asi nám chybělo kousek štěstí, které jsme si zase vybrali při nájezdech,“ zamyslel se Kumstát.

Středu a čtvrtek měli energetici volno. „Ve středu jsme měli dobrovolný trénink. Většinu času trávíme regenerací a odpočinkem. Na led samozřejmě také chodíme, ale spíše jenom tak, abychom se zpotili,“ dodal Kumstát.