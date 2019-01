Karlovy Vary — Nad startem Ondřeje Němce ve finálové sérii visel ještě na začátku týdne otazník. Po lehkém otřesu mozku, který si přivodil v pátém utkání semifinálové série se Spartou, naskočil do utkání a třemi kanadskými body se podílel na vítězství Energie.

„Při té brance jsem chtěl hlavně vyhodit kotouč z pásma. To, že spadl do branky, je veliké štěstí. Kdybych to chtěl trefit víckrát za sebou, tak to nedám,“ popsal svoji branku.

Cítíte se zdravý a v pohodě po tom všem, co jste prodělal?

Pět dní jsem odpočíval. Jenom jsem ležel a snažil se dát dohromady. Musel jsem si potom zvyšovat tréninkové dávky, abych to ztrátu dohnal. Doufám, že se mi to povedlo.

Během utkání z vás vyzařoval klid a pohoda. Dá se říci, že jste Slavii k ničemu nepustili. Jak to vidíte?

My jsme na to připravovali. Čekali jsme, že v úvodu každé třetiny na nás Slavia vlítne. Myslím si, že se nám její tlak podařilo zastavit. Když už nám někdo unikl, tak stál v brance Menzi (Mensator), který všechno pochytal. Jemu patří největší dík.

V obraném pásmu jste měli hodně práce. Hráli jste hodně obětavě…

Hrajeme finále ligy a ta obětavost tam musí být. Teď už se nemáme na co šetřit. Musíme Menzimu (Mensatorovi) pomáhat, aby toho šlo na něj co nejméně. Myslím si, že se nám to tentokrát dařilo. V takovém to stylu musíme pokračovat, aby se nám povedlo dotáhnout celou sérii do kýženého výsledku, kterého chceme dosáhnout.

Mrzí vás, že jste neuhlídali Mensatorovi nulu?

Samozřejmě, že nás to mrzí, ale hlavní je to, že jsme si připsali první čárku a vedeme v sérii 1:0. To, že nám dala Slavia v přesilovce pět na tři gól, sice mrzí, ale zase tak důležité to nebylo.

Podíváme se na tu poslední branku. Chtěl jste to takhle trefit?

Honza Košťál skvěle vyhrál buly a mě přistál puk přímo na hokejce. Chtěl jsem ho vyhodit ven ze třetiny. Hráli jsme oslabení a tak jsem si byl jistý, že to nebude zakázané uvolnění. Kdybych to měl desetkrát zopakovat, tak osmkrát minu. Na štěstí to tam spadlo.