Ostrava, K. Vary – Mistři uspěli, mizérie Vítkovic pokračuje.

Po desetibrankovém debaklu v Pardubicích mohli hokejisté Vítkovic složit reparát před domácím publikem proti úřadujícímu mistrovi z Karlových Varů. Jenže ani proti Západočechům neuspěli.

Zahřívací desetiminutovku zlomila trochu nečekaná střela z hole hostujícího Pecha. Tomu nechal puk na modré čáře obránce Dobroň a dojíždějící Pech vyslal projektil na vítkovického Štěpánka ve chvíli, kdy mu výhled clonil jeden z hráčů. Kotouč tak přesně zapadl za brankářova záda.

Domácí mohli vyrovnat na začátku druhé třetiny jenže parádní souhra křídel čtvrté formace Svačiny a Szturce skončila skvělým zákrokem brankáře Mensatora. „Sváča mi to nádherně přihrál. Měl jsem dost času, tak chtěl jsem si to potáhnout, protože gólman tam vůbec nebyl, ale skočilo mi to. Netrefil jsem to tak, jak bych si představoval,“ smutnil po zápase Roman Szturc.

Vyrovnání ale přece jen přišlo. V přesilové hře se prosadil obránce Sičák.

Jenže to bylo ze strany Vítkovic vše. Karlovy Vary dokázaly velice brzy odpovědět Čuttovou trefou v početní výhodě. Minimální náskok se pak karlovaerské Energii podařilo udržet i přes urputný tlak Ostravanů v závěru třetí třetiny.

„Vary hrály silový hokej. My jsme na ně chtěli jít jednoduše, jenže chyběla střelba. Nezahráli jsme špatné utkání, ale když nestřílíme, nemůžeme skórovat, ani vyhrát,“ přiznal Szturc, který měl dvě minuty před koncem zápasu na hokejce vyrovnání.

Zdeněk Janiurek ml.

Hlasy trenérů

Alois Hadamczik (Vítkovice): „Jsem zklamaný ze dvou věcí. Jednou je výsledek, druhou produktivita našich útočníků. Za poslední tři zápasy dali jeden gól a to je málo. Největší slabina je prosadit se v osobních soubojích, dát jednoduché góly. Útočníci se musí vrátit k jednoduchosti. Ale jinak je mi kluků líto, protože chybí i troška štěstí. Jednou je to tyčka, podruhé puk na brankové čáře. Hráčům nemůžu upřít nasazení a vůli.“

Pavel Hynek (Karlovy Vary): „Vydřeli jsme tři body, za které jsme moc rádi. Vítkovice mají výborné a silné mužstvo, velké silné beky a zápasy s nimi jsou hodně úporné. Byl to dneska spíše boj než hokej, ale pro nás se šťastným koncem.“

(čtk)

Vítkovice – Karlovy Vary 1:2



Třetiny: 0:1, 1:1, 0:0. Muž zápasu: Lukáš Mensator. Branky: 32. Sičák (Burger, Kvapil) – 10. Pech (Zyuzin, Dobroň), 34. Čutta (Dobroň, Pech). Rozhodčí: Husička, Hradil – Čech, Poruba. Vyloučení: 4:6, navíc Čutta (Kva.) 10 minut. Využití: 1:2. Diváci: 3138.

Vítkovice: Štěpánek – Jurečka, Barinka, Kuboš, Stehlík, Sičák, Trnka – Hubáček, Burger, Klimek – Krenželok, Štefanka, Treille – Kvapil, Hruška, Ujčík – Svačina, Vrána, Szturc. Trenér: Alois Hadamczik.

Karlovy Vary: Mensator – Němec, Loginov, Dobroň, Čutta, Tribuncovs, Parýzek, Mucha – Košťál, Skuhravý, Kumstát – Hluchý, Pech, Melenovský – Pletka, Kristek, Zyuzin – Kuběna, Dej, Zucker. Trenér: Pavel Hynek.

(jaz)