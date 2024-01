Potvrdil, že ho potěšili nejen hráči spojení s karlovarským hokejem. „Každý takový úspěch pomůže českému hokeji, i když to bylo samozřejmě podpořené velkou dávkou štěstí, ale to k tomu patří,“ vrátil se ještě k senzační čtvrtfinálové výhře nad Kanadou (3:2), kterou podpořili asistencemi na první dva české góly právě Kulich a Rymon. „Mužstvo po celou dobu velmi dobře pracovalo, výborně zachytal brankář,“ pochvaloval si Václav Eismann, kterému prošli rukama všich čtyři zmínění hokejisté.

„Tři z nich (Kulich, Sapoušek, Rymon) mají společnou obrovskou vášeň pro činnost. Oni chtěli strašně moc trénovat, byli do hokeje plně položení. Já věřím, že je čeká velice slibná kariéra,“ predikoval jim trenér karlovarské Energie.

Nejzářivější hvězda českého výběru Jiří Kulich už jeho slova potvrzuje, v Buffalu Sabres je na hraně týmu NHL. „Já jsem se s Jirkou potkal už předtím na reprezentační úrovni. Je to hráč s excelentní střelou, způsob zakončení. To ho zdobí a dělá z něho výjimečného hráče,“ přitakal, že český talent má na to, aby se v nejslavnější soutěži světa proslavil.

A přidal zajímavou historku, která se stala v Karlových Varech pár dnů po Kulichově příchodu z Chomutova. „Trénovali jsme intenzivněji, než byl zvyklý a udělalo se mu špatně. Během tréninku tedy odešel na záchod, kde se vyzvracel, bez mrknutí oka se vrátil a pokračoval dál. To by dal málokdo. Ukazovalo to, že je v něm něco mimořádného,“ usmál se Eismann. „Uměl jít za hranu. Třeba když jsme běhali na Božím Daru do sjezdovky, bylo vidět, jak je mu to nepříjemné, ale vždycky šel na maximum. To spojuje všechny ty tři,“ doplnil karlovarský kouč.

To Matteo Kočí byl podle něho trochu jiný případ, do Karlových Varů přišel ještě v dorosteneckém věku z Ostravska. „Už tehdy to byl specifický živel, je nesmírně zarputilý. Je to přesně ten typ, který chce vyhrávat za každou cenu, pro soupeře je extrémně nepříjemný. Vždycky ho chcete mít ve svém týmu, nechcete hrát proti němu,“ popisoval Eismann.

To, že už nikdo z tohoto kvarteta nezáří v dresu Energie ho příliš nemrzí. „Samozřejmě, že s nimi bychom byli silnější, ale když někdo přeroste rozměry našeho klubu, míří do vyšších sfér, chápeme to. Dál jim držíme palce, fandíme jim. A oni na druhou stranu vědí, že kdyby to nedotáhli k nejvyšším metám, mají u nás dveře otevřené,“ prohlásil odborník z Karlových Varů.

A ještě jednou se vrátil i do dějiště mistrovství světa, kde se mladí Češi střetnou dnes od 15 hodin v semifinále proti domácímu výběru. „Papírově to je těžší soupeř než Kanada. Ale na druhou stranu Švédové hrajou doma, budou pod obrovským tlakem fanoušků i médií a to může přinést i určitou křeč na jejich hokejky. V téhle fázi turnaje je všechno otevřené,“ nezatracuje Eismann tým trenéra Patrika Augusty. „Celý vývoj u dvacítky ukazuje, že se v českém hokeji jde v posledních letech správnou cestou, začalo se víc pracovat na dovednostech,“ doplnil.