Nakonec se jim to podařilo, a to zejména díky Jaromíru Kverkovi, jenž byl jediným střelcem zápasu. „Potřebovali jsme se zvednout po tom nepovedeném tripu a dostat se do první šestky, takže každé body jsou hodně důležité,“ hlásil po zápase brankář a společně s Kverkou jeden z hrdinů zápasu Adam Beran.