OSTROV - Hokejisté HC Mattoni si v posledním kole připsali na své konto povinné vítězství nad Farmáři z Trstěnic.

Své spoluhráče z Chebu povede v Ostrově Vlastimil Stýček. | Foto: DENÍK/Jan Čech

Hráči Chebu 2001 získali skalp Vřesové a v sobotu si to rozdají na ostrovském zímním stadionu mezi sebou. Cheb má na svého největšího soupeře dvoubodový náskok a v tomto ročníku si vytyčil jediný cíl, a to pokusit se postoupit do baráže a utkat se o druhou ligu.

Pro změnu HC Mattoni chce získat titul přeborníka a potvrdit svoji letitou nadvládu v Karlovarském kraji. Každopádně oba celky mají o co hrát a sobotní duel nebude postrádat určitý náboj.

V obou táborech vládne optimistická nálada a hráči obou mužstev chtějí vyhrát. „Cheb chce sice postoupit a získat titul přeborníka, ale my chceme titul také a pro vítězství uděláme maximum,“ vzkazuje divákům HC Mattoni brankář Miroslav Knížek.