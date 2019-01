OSTROV - Hokejisté HC Mattoni se baráže o II. ligu museli vzdát.

Jako přeborník Karlovarského kraje měla ostrovská „Mattonka“ právo startu v baráži o II. ligu. „Bohužel hrací systém, jakým se baráž hraje, je velice finančně náročný a my si ho nemůžeme dovolit,“ přiznal zklamaný z pravidel soutěže trenér Karel Procházka.

Ostrovští po dvanácté v řadě získali titul, ale podle kouče to nebyl jednoduchý ročník. „Hned v prvním utkání se vydiskvalifikoval Miroslav Knížek, který měl být oporou. Nechci snižovat kvality Franty Bauera, ale pro mě měl být Knížek jedničkou, který má držet mužstvo, ale on tuto úlohu v první polovině soutěže nesplnil,“ ohlížel se za začátkem soutěže kouč Procházka a pokračoval v úvaze: „Myslím si, že kdyby chytal on, tak se nám podařilo získat i nějaké body v zápasech na severu Čech.“

V Lounech nebo v Kadani byli Ostrovští kousek k zisku nějakého toho bodu. „Bohužel se nám to nepodařilo. Ven jsme jezdili v poslepované sestavě. Hráči byli z pracovních důvodů mimo a to nás stálo lepší postavení v tabulce,“ pokračoval kouč Procházka.

V prvním vzájemném zápase remizovala HC Mattoni s Chebem 6:6.

„Toto utkání jsme podcenili a byla to příčina toho, že jsme v posledním zápase museli hrát na doraz. Jinak celkově byla soutěž kvalitnější. Diváci se měli na co dívat, jen mě trochu mrzí, že na nás přestali diváci v Ostrově chodit,“ přiznal Procházka.

Hokejisté HC Mattoni Ostrov si triumf dosyta vychutnali

Už po 12. v řadě se hráči HC Mattoni Ostrov radovali ze zisku titulu přeborníka kraje. Ovace si vychutnával i křídelní útočník Jan Krýsl, který si k pomyslnému poháru (popelnici) vzal svoji dcerku, aby mohla slavit s ním.

Radost z vítězství svých idolů si také vychutnávala početná skupina fanoušků.