A aby ne. Za Energii hráč s číslem 34 odehrál bezpočet zápasů, celkově jich nastřádal v extraligových bitvách 1001. V roce 2021 pak svou kariéru zakončil a ještě v minulé sezoně hájil barvy chebského Stadionu ve druhé hokejové lize. „Hokej se od doby, kdy jsme vyhráli titul, hodně změnil. Je rychlejší, už není tvrdý, jako to bylo za nás, je spíše takový atletický,“ povšiml si Skuhravý.

Ten v současnosti plní roli asistenta trenéra u kladenských Rytířů. A tak byla nasnadě otázka, kdo v novém ročníku dosáhne na mistrovský titul. „Kladno,“ vypálil bez přípravy Skuhravý. „Jiný cíl si ani dát nemůžeme, ty pak můžeme průběžně měnit,“ říká s úsměvem.

Právě jeho bývalý klub ze západu Čech prošel během hokejové pauzy velkou obměnou. Do týmu přišlo nové trenérské duo, noví hráči. „Netroufnu si říct, jak se Energie umístí, protože prošla během přestávky velkými změnami. Bude hodně záležet, jak si vše sedne,“ poukazoval Skuhravý. Ten po přesunu do Kladna, kde kočíruje další legendu v podání Jaromíra Jágra, dal vale chebskému Stadionu, kde hrával se svým synem Matějem.

„Bylo by to náročné, ale pokud by se našel čas, určitě bych si ještě v Chebu rád zahrál, ale jak říkám, vše je o čase,“ neztrácí naději, že by si mohl ještě zahrát po boku svého syna. Pokud mu nevyjde Cheb, mohou vyjít Stanovice, tam totiž rozdává obávaný útočník pro změnu fotbalovou radost se svým druhým synem Jakubem.

„Kuba mi říkal, tati, když hraješ s Matějem hokej, nechceš oprášit kopačky a zahrát si se mnou ve Stanovicích, a tak slovo dalo slovo,“ prozradil Skuhravý, proč vyměnil brusle za kopačky. A nutno podotknout, že mu to střílelo, když v loňské sezoně slavil se svými spoluhráči čtyři vstřelené branky.

„Mě už najdete jen na půlce soupeře, dozadu už to moc nejde,“ pousmál se pětačtyřicetiletý forvard. „Jak jsem teď v Kladně, tak je to časově náročné, takže uvidím, jak budu stíhat zápasy, ale snad se zadaří a zahraji si jak s Matějem, tak s Jakubem,“ doplnila závěrem hokejová ikona.