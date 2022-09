I do druhého podkrušnohorského derby nastoupila Energie v omlazené sestavě, kdy prvoligové hráče či nováčky A-týmu doplnili ještě karlovarští junioři. „Každý zápas má svůj důvod a v tomto zápase tím důvodem bylo, že máme za sebou těžký turnaj v Norimberku. Proto jsme dali příležitost hráčům, které máme v první lize, a zase klukům z juniorky plus jedna lajna z A-týmu,“ řekl trenér Energie Jakub Grof k sestavě, která vyrukovala na Litvínov.

Energie mění majitele. Fanoušci si oddychli

Na první branku museli čekat fanoušci v KV Areně až do druhé třetiny. Skóre derby otevřel ve 24. minutě karlovarský Daniel Kružík, který uspěl z dorážky. Z vedení se však energetici neradovali dlouho, když ve 32. minutě bylo srovnáno, to se zapsal do střelecké listiny v přesilové hře litvínovský Patrik Zdráhal.

„Budu se opakovat, ale kluci to zvládli výborně. Vítězství s těžkým soupeřem je skvělé, ale pro nás jsou zásadní výkony hráčů, které byly na úrovni a byly zajímavé,“ chválil výkon hráčů karlovarský kouč. Rozřešení pak padlo v závěrečné periodě, kdy měla Energie výhodu přesilové hry, kterou přetavil ve vítěznou branku tři minuty před závěrečným klaksonem Daniel Kružík.

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Branky a nahrávky: 24. Kružík (Baláž), 57. Kružík (Kofroň) – 32. Zdráhal (Stránský, Jaks). Energie: Habal – Weinhold, Mikyska, Poizl, Kočí, Tůma, Rulík, Dorot – Kofroň, Baláž, Kružík – Kusak, Sapoušek, Šmajda – Osmík, Zadražil, Zabloudil – Adámek, Botoš, Handl – Šlechta.

Energii čeká v pátek generálka, dorazí Kladno

Nový ročník hokejové Tipsport extraligy se blíží mílovými kroky. Týmy tak jdou v přípravě do finiše. To se týká také hokejistů karlovarské Energie, kteří mají před sebou generálkové utkání. V tom budou hostit v pátek 9. září od 17.30 hodin na ledové ploše KV Areny Kladno. S Kladnem se už energetici v rámci náročné letní přípravy utkali, když v prvním duelu slavila Energie pohodovou výhru 5:2, a na tento výsledek budou chtít hráči pod taktovkou karlovarského kouče Davida Bruka navázat i v závěrečném vystoupení v rámci přípravy.