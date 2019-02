Karlovy Vary - V pátek vyrazí energetici do Mladé Boleslavi, v neděli potom přivítají na domácím ledě Třinec.

Tomáš Mariška | Foto: Deník/Jan Čech

Po osmi porážkách v řadě energetici v posledních třech kolech konečně zabrali. Doma na Plzeň to sice nestačilo, ale dva body z Pardubic a tři proti Olomouci jsou velmi důležitým počinem. „Dvě výhry z posledních tří zápasů nám pomohly se trošičku vrátit do psychické pohody. Věřím, že se hráči zklidní a vrátí se k výkonům, které jsme podávali ke konci loňského roku,“ přeje si karlovarský asistent Tomáš Mariška.

A zřejmě není zdaleka sám.

Rozehrána byla poslední čtvrtina základní části Tipsport extraligy, rozřazení týmů před blížícím se play-off získává stále jasnější kontury. Karlovarské družině schází na předkolo vyřazovacích bojů jedenáct bodů, energetici však mají pořád oproti soupeřům zápas k dobru.

V pátek Západočeši zamíří do Mladé Boleslavi, v neděli potom doma od 15.30 hodin přivítají Třinec. „Jsou to poslední dva zápasy před reprezentační pauzou. Chceme se samozřejmě porvat o co největší počet bodů, čekají nás ale dva nesmírně těžcí soupeři. Boleslav vyhrála třikrát v řadě, nastříleli hodně branek, hrají ve velké pohodě, navíc mají výhodu domácího prostředí. Třinec patří k lídrům, jeho kvalita je na nejvyšší úrovni,“ upozorňuje Tomáš Mariška.

Klíčové ale znovu bude, jak se hráči Energie dokáží srovnat ve svých hlavách. „Pokud se budeme schopni uklidnit a podáme týmový a obětavý výkon jako proti Olomouci, tak můžeme myslet na dobrý výsledek a bodový zisk,“ je přesvědčen asistent hlavního kouče Martina Pešouta.

Karlovy Vary se ale budou muset vyrovnat se ztrátou Ondřeje Beránka. „Bude nám samozřejmě chybět, patří k našim nejlepším útočníkům. Musíme se sestavou trochu hnout, ale já věřím, že hráči, kteří dostanou příležitost, situaci zvládnou,“ říká na závěr odhodlaně Tomáš Mariška.