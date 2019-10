Karlovarská Energie zvládla důležitý zápas s Litvínovem.

Tomáš Mariška

V první třetině energetici otočili skóre, a i když se hostům podařilo v 58. minutě vyrovnat, v prodloužení svěřenci Martina Pešouta urvali důležitou výhru a přerušili tak sérii porážek. „Bylo to těžké utkání pro obě dvě mužstva, zejména po psychické stránce. Věděli jsme, o co se hraje. Troufnu si říct, že jsme byli po většinu zápasu lepším týmem, až na závěr, který jsme měli zvládnout lépe. Měli jsme se držet naší hry a nepouštět soupeře do tlaku, ze kterého zaslouženě vytěžil vyrovnávací branku. Jsme rádi, že i přes určité smolné momenty v zápase se naše mužstvo nepoložilo a vzalo si utkání zpět. Dva body jsou pro nás velmi cenné, velmi si jich vážíme,“ hodnotil podkrušnohorské derby karlovarský asistent Tomáš Mariška.