Energetici vybojovali v neděli bod za porážku v prodloužení na ledě Třince.

Oceláři (v bílém) přivítali v neděli Karlovy Vary. | Foto: Petr Rubal

„Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že získáme bod a budeme se do poslední chvíle tahat o výhru, tak bychom to brali. Vstoupili jsme do utkání dobře, ale po zbytečné chybě jsme dostali branku. Zápas jsme otočili, nutili jsme soupeře k chybám a hráli zhruba, co jsme chtěli. Inkasovali jsme na 2:2, ale ve druhé třetině jsme ubránili hrozně moc oslabení. Hráči, kteří tam byli, zaslouží velký respekt. Škoda že jsme soupeře nechali zbytečně odskočit. V kabině jsme si řekli, že si pro zápas půjdeme a uděláme vše pro to, abychom gól dali. To se povedlo. Škoda že jsme neproměnili v závěru přesilovku čtyři na tři. Za neskutečnou bojovnost a obětavost, kterou naši hráči předvedli, a velmi kvalitní výkon jsme si mohli odvézt víc než bodík. Musíme ale respektovat sílu soupeře a být pokorní. Každý bod je důležitý a velmi cenný z tohoto horkého ledu,“ hodnotil karlovarský asistent Tomáš Mariška.