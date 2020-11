Běží druhá minuta pondělního utkání Tipsport extraligy mezi Energií Karlovy Vary a třineckými Oceláři. Hosté na útočné modré ztrácí kotouč, toho se bleskově chopí Petr Koblasa. Rychlá souhra. Jiří Černoch již našlápl za obránce a mezi nimi mu spoluhráč z útoku prostrčí puk. Černoch jede sám proti Kořenářovi v kleci Třince. Tyčka!

Naopak v 6. minutě jdou do vedení hosté, kteří rychle přidávají další tři branky. „Těžko říct, ale zápas se mohl samozřejmě odvíjet jinak, kdybych ten první gól dal. Mohli jsme být na koni zase my. Bohužel, nestalo se,“ lituje autor neúspěšného brejku Jiří Černoch.

Zkušení Oceláři po svých dvou gólech zápas ovládli. „Hráli už potom strašně jednoduše to, co měli, a díky tomu vyhráli,“ líčí karlovarský útočník.

Hosté v utkání navíc využili hned tři přesilové hry ze šesti, které jim energetici i přes značné protesty poskytli. „Největší problém byla ta naše oslabení. Byly to takové, nechci říct, zbytečné fauly, ale takové fauly nefauly. Proti takovému týmu, jako je Třinec, musíte hrát těch oslabení co nejméně, oni to prostě využili,“ konstatuje Jiří Černoch.

Necelé dva dny pauzy a ve středu od 17.30 hodin další zápas. Do KV Arény přijede k odvetě sobotní soupeř Energie, Madeta Motor České Budějovice. „Jednoznačně musíme utkání s Třincem hodit za hlavu, takové zápasy se prostě stanou. My už teď máme v hlavách středeční duel a budeme se snažit doma udělat tři body,“ má jasno Jiří Černoch.

Podobně to vidí i karlovarský asistent Tomáš Mariška. „Hlavně výsledek musíme hodit za hlavu. Do ofenzivy tam pár dobrých věcí bylo, v defenzivě musíme jednoznačně přidat a jednoznačně se tam zlepšit. Musíme chytit začátek utkání. Uděláme všechno pro to, abychom se stoprocentně na Budějovice připravili. Bude to úplně jiný soupeř než Třinec. Doufám, že prolomíme domácí sérii a dosáhneme na nějaké body,“ říká.

Sobotní zápas na jihu Čech skončil výhrou Energie 5:4.