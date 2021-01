Energetici si připsali v Plzni na své konto již čtvrtou porážku v řadě. Přitom neodvedli úplně špatný výkon. „Sledovali jsme vyrovnané, bojovné utkání z obou stran,“ poznamenal karlovarský asistent Tomáš Mariška. Pravda.

Tým z města pramenů získal v první třetině hned čtyři přesilové hry, naproti tomu hrál disciplinovaně, bez jediného vyloučení. „Měli jsme poměrně dobrý vstup do utkání, vytvořili jsme si mírný tlak a z toho plynuly domácí fauly. Bohužel nabídnuté šance jsme nevyužili, což byl jeden z klíčových momentů,“ lituje asistent Energie.

Místo vedení tak hosté odcházeli poprvé do kabin s jednobrankovým mankem po trefě plzeňského Maláta z 10. minuty. „Domácí nás potrestali z jednoho otevřeného okénka,“ poukazuje Tomáš Mariška.

Ve druhé dvacetiminutovce energetici ještě zvýšili svoji aktivitu. Habal v jejich brance sice musel likvidovat střelu po úniku Langa, ale jeho protějšek Frodl v plzeňské kleci měl daleko více práce. Flek v brejku ani Koblasa se svými šancemi ale neuspěli.

A tak přišel trest.

Jako první usedl na straně Karlových Varů na trestnou lavici ve 34. minutě Lukáš Pulpán a Škodovce stačilo 23 vteřin na využití. Na 2:0 upravil Suchý. „Využili svou první početní výhodu. Nacházíme se v situaci, kdy se nám nedaří vstřelit jakýkoliv gól, který by ty zápasy změnil,“ krčil rameny karlovarský asistent.

Dominika Frodla v plzeňské svatyni hosté do konce zápasu již nepřekonali, největší příležitost měl na začátku třetího dějství při vlastním oslabení Jiří Černoch, ani ten nedal. Stejně ke korekci nevedla závěrečná power-play Energie. „Musíme být nadále trpěliví, poctivě pracovat dál a věřit, že se to do dalších zápasů zlomí,“ uzavírá západočeské derby s číslem 3 karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Další utkání čeká karlovarskou družinu v pátek na ledě Mladé Boleslavi.