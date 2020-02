Energii sice první šestka již utekla, ale teď má karlovarská družina zaměřeno na potvrzení účasti v předkole play-off. „Teď si potřebujeme zajistit předkolo, musíme definitivně odstřihnout jedenácté Vítkovice,“ zdůrazňuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Rozhodující krok mohou energetici učinit již dnes na svém ledě, kde od 17.30 přivítají sedmý Hradec Králové, který je o dvě příčky a dva body před nimi. „Mají velmi dobrou formu, uhráli několik výborných výsledků, v tabulce nás přeskočili, je to náš přímý konkurent o předkolo play-off. My víme, že nás čeká těžký soupeř, doma ale uděláme všechno pro to, abychom získali body a před domácími diváky si předkolo zajistili,“ říká odhodlaně Tomáš Mariška.

Ten s hlavním koučem Martinem Pešoutem může zřejmě již počítat s brankářskou jedničkou Filipem Novotným, který v posledních třech zápasech Energii chyběl, a Karlovarští vyšli v těchto duelech nakonec bodově naprázdno. „Již by měl být k dispozici,“ potvrzuje karlovarský asistent.

Navíc se do sestavy po trestu vrací i kapitán Václav Skuhravý. Naopak chybět bude v posledním utkání zraněný Mikyska a také ještě distancovaný Vondráček.

Podle Tomáše Marišky rozhodne zápas s Hradcem Králové disciplína. Tedy činnost, která se podepsala na neúspěších v posledních třech zápasech. „Jednoznačně. Měli jsme hrozně moc vyloučených, utkání jsme ztratili v našich oslabeních. Nesmíme být vylučovaní, Hradec v poslední době zlepšil své přesilovky, mají na ně velmi dobré hráče. Musíme musíme být disciplinovaní jak osobně, tak herně,“ má jasno.