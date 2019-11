Tu dosavadní zhodnotil asistent trenéra Tomáš Mariška, který zároveň nastínil možné změny v hráčském kádru.

Pane trenére, jak jste s ohledem na umístění v tabulce a počet bodů spokojený s dosavadním průběhem soutěže? Čekal jste tak lichotivé umístění?

S dosavadním umístěním můžeme a asi musíme být spokojeni. Myslím si, že to je možná i o malinko více, než jsme před sezonou doufali. Na druhou stranu si myslím, že těch bodů jsme mohli mít teoreticky o trochu víc. Teď nás nejvíce mrzí ty dva poslední nepovedené zápasy, které jsme chtěli zvládnout lépe, ale bohužel se nám to nepovedlo. Myslím, že s umístěním i získaným počtem bodů jsme spokojeni.

Kde je ta karlovarská síla?

Myslím si, že kádr se nám povedlo stabilizovat do extraligové úrovně, to je první věc. Druhá věc, která nám přinášela body, je vyšší procentuální úspěšnost v přesilových hrách, než bylo v přesilových hrách. Celkově mám z týmu pocit, že je takový soudržnější a hlavně pracovitější. To je pro nás velmi pozitivní zpráva a s tím jsme i chtěli ten tým doplňovat, což se nám v drtivé většině případů podařilo.

Zmínil jste přesilové hry. Co v nich se oproti minulým rokům změnilo?

Hráči jsou spolu delší dobu, zejména naše první formace. Tam si myslím, že to mělo nějaký vývoj. Do toho přišel Matěj Stříteský, který nám v tomto také výrazně pomohl. Vidím větší komunikaci mezi hráči, že se chtějí zlepšovat a chtějí o tom komunikovat, ať už s námi nebo mezi sebou. To je největší rozdíl oproti minulým sezonám.

Co naopak musíte doladit, abyste byli schopni se se špičkou držet i nadále?

Hlavně ze začátku, nevím, zda kvůli nezkušenosti nebo čím to vlastně bylo, ale ztratili jsme několik zbytečných bodů v zápasech, ve kterých jsme vedli a měli je mít pod kontrolou. To je určitě jedna z věcí, na kterou musíme dát mnohem větší pozor. Pracujeme dál i na oslabení, to je pro nás další velká výzva, abychom měli co největší procento ubráněných početních nevýhod. V dnešní době zkrátka přesilové hry a oslabení rozhodují zápasy. Potom chceme využívat domácí prostředí, fanouškům musíme zatím poděkovat za domácí podporu, kterou nám tady dávají, a toho, jak nás ženou, musíme využívat ještě více a doma být nebezpečnější.

Jak zpětně nahlížíte na posílení před sezonou nebo i v jejím průběhu?

My jsme s tím spokojeni. Podařilo se nám před sezonou přivést dobré a pracovité hráče. Za druhé se nám povedlo přivést Vojtěcha Poláka, který je pro náš tým velkou posilou a hlavně přinesl do kabiny velkou řadu zkušeností ze své dosavadní kariéry a zvedl nám minimálně jednu pětku. S doplněním a posílením kádru jsme tedy zatím spokojeni.

Plánujete ještě nějaké změny v dohledné době?

Samozřejmě hledáme ještě určité varianty. Ne úplně se všemi hráči panuje stoprocentní spokojenost, takže ta konkurence, kdyby byla o malinko větší, by byla přínosem jak pro nás, tak i pro hráče samotné, pro které by to byla další extra motivace k práci. Hlavně se nám doteď vyhýbala zranění, takže musím zaklepat, protože ten kádr nemáme až tak široký. Určitě se ještě poohlížíme a bavíme se ještě o nějakých variantách, nějakých možnostech posílení nebo zvýšení konkurence na určitých postech.

Jak probíhá reprezentační pauza?

Trochu jsme změnili ten koncept reprezentačních pauz, máme čtyři kompletní pětky a maximálně dva hráče navíc. Pracujeme jak mimo led s hráči v posilovně, tak dvoufázově na ledě. V dopoledních fázích se zaměřujeme na kondici, na bruslení a nějaké rovnovážné situace. Odpolední pak směřují spíše k dělaným tréninkům a zejména chceme hráče vidět ve hře.

Odměněni za výkony byli i tři energetici, kteří dostali pozvánku do reprezentace. Jak velkou radost to dělá trenérům?

Určitě je to odměna pro celou organizaci. Neměli jsme reprezentantů v poslední době tolik. Jde to ruku v ruce s výsledky a postavením v tabulce, takže se snažíme hráčům říkat, že týmový výkon přináší individuální ocenění. Určitě hráčům přejeme tyto mezinárodní zkušenosti a věříme, že je pak přenesou zpět do kabiny.