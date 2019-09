Na premiérovém vítězství v sezoně se dvěma brankami a jednou asistencí podílel útočník Martin Osmík.

Martine, výhra, dva góly, asistence, takže asi velká spokojenost?

Je super, že máme první tři body. Myslím, že jsme si to za ty výkony zasloužili. Jsme za ně moc rádi, protože to bylo potřeba. Zároveň se soustředíme na další zápas.

Cítili jste větší tlak po třech úvodních porážkách?

Nemyslím si, že by tam byl větší tlak. Jak říkám, myslím si, že jsme odehráli dobrý tři utkání, jen jsme se potřebovali vyvarovat těch chyb, co jsme udělali a díky kterým jsme ty zápasy ztratili.

Jak již bylo řečeno, dvakrát jsi skóroval. Jak se akce odehrály?

Pavel Kuběna to zatáhnul do pásma. Puk vyplaval a spadlo to tam. Při druhém gólu jsme měli přesilovku, Matěj Zadražil to dostal mezi kruhy, vystřelil a z dorážky jsem do toho plácnul a byl z toho gól.

Premiéru za Baník zažil sedmnáctiletý Jan Bednář. Na svůj věk působil sebejistým dojmem…

Já myslím, že už loni předváděl výborné výkony v extralize a dnes odchytal suprový zápas.

Tempo Chance ligy je v úvodu vražedné…

Pro všechny je to stejné. Je to tak, jak to nastavili, a musíme se s tím poprat.