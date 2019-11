Do Karlových Varů jste přišel po pádu energetiků do nižší soutěže. Jaká byla tehdy atmosféra v kabině a jaký byl váš cíl?

Hráči byli ze sestupu zklamaní, atmosféra v kabině byla špatná. Nebylo to pro ně vůbec jednoduché, byli viníky pádu do nižší ligy. Druhá věc je však ta, že nebyla dobrá atmosféra kolem hokeje v Karlových Varech obecně, což vždy ovlivňuje výkon mužstva. Už od prvního tréninku jsem na hráčích viděl velké odhodlání k odčinění. Důležité také bylo, že vedení klubu udrželo podmínky, díky kterým měl tým šanci dostat se zpět do Extraligy.

K dispozici jste měl mladý tým, který první ligou prošel bez větších obtíží. Očekávali jste tak hladký průběh sezony?

Vůbec jsme to nečekali. Mužstvo bylo hodně mladé a hodně obviněné. Na druhou stranu v nízkém věku byla naše výhoda, protože první liga byla náročnější na cestování oproti Extralize. Mladí hráči se s tím perou mnohem lépe. Trénovat musíte během celé soutěže, jelikož se připravujete na část, která přichází v dubnu, což byla pro nás baráž. Musíte hledat balanc mezi postupem a šancí, že se do baráže vůbec dostanete. Mužstvo na to musí být připravené, protože jedna věc je se do baráže dostat, ale druhá věc je postoupit. Z trenérského hlediska to bylo strašně důležité a náročné. V tomto ohledu jsme měli další výhodu mladého mužstva, které i za pochodu dokázalo stále trénovat.

Dalo by se říci, že Karlovým Varům rok v nižší soutěži pomohl?

To tak jednoznačně bylo. V klíčových rolích se najednou objevili mladí hráči, kteří potřebovali sezonu na to, aby se ve svých rolích adaptovali. Adaptovat se hráčsky v Extralize je mnohem náročnější. Nám to hodně pomohlo. Ku jejich cti slouží, že mladí hráči dotáhli baráž do šťastného konce.

Po návratu do Extraligy skončila Energie na 12. místě. Byli jste spokojení s konečným umístěním, nebo ambice byly vyšší?

Já jsem byl naprosto spokojený. Samozřejmě hráči chtějí vždy hrát lépe, což jim slouží ke cti. Já jsem byl realista. S kádrem, který byl v loňském ročníku k dispozici, bylo dvanácté místo stropem. Musíme si ale přiznat, že se nám podařilo využít problémů, které nastaly v Chomutově a v Pardubicích. Odstup na 10. místo nebyl tak velký. Já jsem byl spokojený.