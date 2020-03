V průběhu sezony kádr doplnil odchovanec Vojtěch Polák. Jak týmu pomohl?

Vojta pomohl hlavně na začátku, když přišel, přinesl do mužstva trochu víc hokejovosti. Rozdílových hráčů není nikdy dost. Tím, že tu s námi trénoval celé tři roky, co tu působím, tak šel do mužstva, které znal a které bylo zvyklé na něj. V tom nebyl žádný problém. Kolem Vánoc měl takové hlušší období, ale v závěru sezony, když jsme sestavili útok s Černochem a Kohoutem, tak jsme až sami zírali, čeho byli schopni, a první lajnu plně zastoupili.

Nelze se nezmínit o Václavu Skuhravém, který je i v jednačtyřiceti letech velkou osobností týmu…

Když jsem přišel, tak jsme se dohodli na jedné sezoně v první lize, že se pokusíme společně postoupit. Pak samozřejmě nechtěl skončit, protože si ještě chtěl zahrát extraligu. Před sezonou chtěl do předkola a teď zase nechci já, aby skončil. Ještě jsem s ním o tom nemluvil, ale nechci, aby skončil takhle. Věřím, že i fanoušci viděli, že tu roli v mužstvu má, a nakonec i postupový gól s Hradcem dal on, stejně tak vstřelil branku v prvním vítězství v play-off po více než devíti letech. Nechci, aby takto skončil, a doufám, že ani on ne a ještě rok bude pokračovat.

V několika zápasech, v nichž nemohl nastoupit, byl přítomen na střídačce. Jak jste jej vnímal tam?

Velice pozitivně. Pořád má v kabině vliv, pustil jsem mu tam některé trenérské věci a mohl jsem se starat o ty, na které normálně nemám čas.

Jak jste byl spokojený s příchody během sezony?

Tady je potřeba to vzít trošku obšírněji. Musíme se zastavit u toho, že jsme loni měnili půlku mužstva. Ukázalo se, že pakliže chceme hrát ve vyřazovací části, tak musíme ten řez udělat. Ne všichni hráči se nám povedli, což je logické, ale jsem rád, že většina těch, které jsme přivedli, tak se do mužstva zapracovala, ať to byl Matěj Stříteský, Dominik Graňák či Tomáš Vondráček s Petrem Koblasou, kteří se stali takovým hnacím motorem, takovými dělníky mužstva.

V průběhu sezony se nám ještě podařilo získat Dalimila Mikysku, který tu odehrál výborné věci v obraně, a jsme spokojeni s jeho defenzivním přínosem pro tým. Stejně tak jako přišel Jiří Černoch, který se nakonec stal naším druhým centrem. Sám jsem byl překvapený, jak v sezoně rostl zápas od zápasu. Když přišel před zápasem s Libercem, kdy nás čekalo čtrnáct utkání, Tomáš Vildumetz a někdo by mi řekl, že je odehraje všechny, tak bych tomu nevěřil, protože z Ústí nepřišel zrovna dvakrát kondičně připravený. Jsem přesvědčen o tom, že když s námi v létě potrénuje a absolvuje tříměsíční přípravu, tak jeho ofenzivní schopnosti se budou do mužstva hodit a bude platným hráčem. On je právě ten bodový hráč, který by mohl alespoň zlomkem překrýt tu díru, která po odchodu Rachůnka s Grígerem vznikla.

Jak jste spokojený s mladíky, jako je Otakar Šik či Adam Křemen? Čekal jste od nich více?

Já jsem s nimi naprosto spokojený, protože tu nebyli bráni do základu. Máme podepsáno dvanáct třináct hráčů do útoku a sedm osm do obrany. Nemáme peníze na to, abychom měli široký kádr jako ostatní mužstva. Pak přichází čas takových hráčů. Při zranění či nemoci dalších hráčů, a jsem rád, že jich nebylo moc, zaskočili a plnili to, co jsme od nich očekávali. Určitě teď budou zařazeni do přípravy, aby si mohli o to místo říct.

Jak se dají hodnotit výkony v brankovišti?

Každé mužstvo ví, že gólmanský post je zásadní. Pro nás je mužem číslo jedna Filip. Jsem rád, že tu důvěru, kterou ode mě, vedení a hlavně od hráčů má, splácí. Chtěl bych mu pogratulovat k vítězství v anketě o nejlepšího brankáře (anketu vyhlásil web hokej.cz, pozn. redakce).

Co se Honzy Bednáře týče, tak před ním spousta gólmanů nezvládla sezonu v sedmnácti letech. Nebýt jeho, tak předchozí sezona mohla skončit katastrofou, kdyby nás v únoru a březnu nepodržel. Za to mu budu do smrti vděčný. Myslím si, že se s tím pral nejlépe, jak uměl. Jeho výkony v Liberci nebo proti Třinci byly famózní, tam ukázal, že je gólmanem, který může mít velkou budoucnost v NHL. Přeji mu hodně štěstí v draftu, aby si ho vybral někdo, kdo mu tu příležitost dá. Aby pracoval ještě více, než pracuje, a aby si tam to místo získal. Předpoklady pro velkého brankáře má.

Potom je to otázka strategie. Nemůžeme mít dva drahé gólmany, takže strategie s reprezentačním gólmanem z výběru do osmnácti let se nám vyplatila s Honzou Bednářem, u nějž skauti předpokládají, že by měl odejít. Proto jsme na to už v únoru zareagovali a domluvili jsme se s jedním z výborných gólmanů ve výběru do sedmnácti let a dostali jsme pod smlouvu Patrika Hamrlu ze Zlína. Stal se naším hráčem a věříme, že půjde ve šlépějích Honzy Bednáře a splní nám roli dvojky. I v nároďáku by mohl ukázat, že také on by mohl být v příštím roce draftován.

Jsme rádi, že juniorka nám vychovala Adama Horáka, který jednou zaskočil v Pardubicích a zápas dochytal tak, že jsme ho vyhráli. Tomu budeme chtít dát příležitost také.

Počítáte do letní přípravy s dalšími mladými hráči, například s někým ze sestavy, která se objevila v hodně probíraném utkání ve Vítkovicích?

Já jsem řekl klukům hned po zápase, že si zaslouží absolutorium za to, jak makali, jak se s tím zápasem prali a postupně se mu přizpůsobovali. To, že vyhráli třetí třetinu, mě i potěšilo. Jsem přesvědčen o tom, že všichni, až na tři výjimky, které musí chodit do školy, dostanou v letní přípravě šanci.

Jak se vás osobně dotkla pozornost médií po tom zmíněném klání?

Já už bych to nechtěl nějakým způsobem komentovat. Já jsem si jel svoji linii a myslím, že byla správná, na předkolo play-off jsme připraveni byli. Jsem rád, že nakonec Vítkovice tři body s námi nepotřebovaly, protože Kladno mělo horší zápasy a o sestupu to nakonec nerozhodlo.

V průměru chodilo na zápasy do KV Areny přes čtyři tisíce diváků. Máte nějaký vzkaz pro fanoušky?

Jsou to spojené nádoby. Pakliže hrajete hokej, který lidi baví, tak přijdou. Tady ve Varech to samozřejmě nebylo vždycky, ten region je malý. Jsem rád, že se nám poprvé v nové hale podařilo vytvořit průměr přes čtyři tisíce diváků. Fanoušci mě velmi dojali, když nám nechávali vstupné za ten zrušený zápas. Takové souznění, které tu teď vzniklo mezi fanoušky a mužstvem, se projeví na počtu permanentek. Doba bude pro sportovní kluby hodně zlá, a pokud nám lidé pomohou, tak bychom v příštím roce znovu mohli atakovat horní příčky. Věříme, že to všichni společně přežijeme.

Touto cestou bych rád poděkoval i hráčům, že jejich výkony byly takové, že lidé na ně chodili a na hokej se těšili.

Jaký je teď program A-týmu?

Hráči dostali takovou povinnou sportovní karanténu. Pakliže půjde vše dobře a stavidla se uvolní, stát se s tím popere, tak příprava začne čtvrtého května. Celý květen a červen bychom chtěli trénovat. Po dovolené bychom sedmadvacátého července šli na led. Extraliga by podle plánu měla začít mezi osmým až osmnáctým zářím.

Nedávno jste se domluvil na prodloužení smlouvy tady v Karlových Varech. Byla to pro vás priorita, zůstat v lázeňském městě?

Abych se přiznal, tak nějaké nabídky jsem měl, ale poté, co tady tvoříme mužstvo, jsem ani neuvažoval, že bych někam šel. Vždy je lepší být někde, kde to člověk může ovlivňovat na 100 % a to mužstvo si dokáže tvořit. Máme už osvědčený realizační tým, kde víme, kam šlápnout a kam naopak ne. Jsem přesvědčený o tom, že mužstvo půjde ještě nahoru, a i proto bych byl rád u dalších úspěchů klubu. Tak jak se to tu stalo před dvanácti lety, že jeden rok si tým vyzkoušel předkolo a poté hrál o medaile, tak já věřím, že to dokážeme, a proto jsem nechtěl nikam odejít.

Laťka tedy zůstává stejně vysoko, nebo byste ji rád posunul výš?

Po odchodu těch dvou hráčů musíme zůstat při zemi a minimálně bychom chtěli zopakovat deváté místo a předkolo. Vidíte ale, co se dělo v závěru, jak mužstva za námi posilovala. Určitě to nebude lehké. Chtěl bych brzdit očekávání, každá sezona může být jiná. Já ale věřím v sílu mužstva a sílu toho, že se až na ty dvě tři místa nezmění.

Posilovat se tedy bude na zmíněných postech po Rachůnkovi s Grígerem?

Odchází nám Mikyska, který se vrací do Brna, a Rachůnek s Grígerem. My si nemůžeme vyskakovat, na jejich místo přivedeme dva útočníky a jednoho obránce.

Matěj Hodoval, Daniel Kubelka