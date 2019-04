Karlovy Vary – Na české straně byl vyhlášen nejlepším hráčem druhého přípravného utkání s Německem Martin Zaťovič.

Martin Zaťovič | Foto: Deník / Attila Racek

V první třetině obstaral druhý gól Čechů. „Potěší, povedlo se. Vyšlo to, byl jsem v plné rychlosti a oni stáli. Hlavně bylo důležité srovnání na 2:2, pak jsme si začali věřit a zápas zvládli. Těžký zápas,“ popisuje. „Těší, že to bylo za nároďák, že to bylo ve Varech je taková třešnička,“ dodává.