Energie se rozhodla uplatnit opci na Dalimila Mikysku. Mladý obránce, který v lázních hostuje z brněnské Komety, zůstane na západě Čech až do konce extraligového ročníku. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Dalimil Mikyska přišel do Karlových Varů v polovině října, od té doby stihl nastoupit do pěti extraligových duelů. „Mikyska je mladý, perspektivní hráč. Na té kratší zkoušce, kterou zde absolvoval, se nám líbil. Je to pracovitý hráč, takže jsme se rozhodli, že rozšíříme naši obranu o něj a že mu dáme šanci do konce sezony. Věřím, že bude platným členem našeho týmu,“ řekl na adresu dvacetiletého zadáka Tomáš Mariška. Rodák z Břeclavi zaujal místo sedmého obránce, přesto vyjma utkání ve Zlíně byl jeho čas na ledě delší než deset minut. V 15. kole proti Pardubicím si dokonce Mikyska připsal první kanadský bod v Tipsport extralize, když asistoval u gólu Martina Kohouta.