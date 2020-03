„Nelze než souhlasit. Jednoznačně nemůžeme být spokojeni s konečným umístěním týmu v premiérové sezóně. Pravdou zůstává, že i optimistická vystoupení v předzávodním období nejsou nikdy zárukou,“ říká na úvod trenér Karel Mlejnek, který ale v Sokolově končí a jako hlavní trenér povede českou reprezentaci do 20 let.

Na druhou stranu, herně a poměrně často i výsledkově se Baník dokázal se svými soupeři popasovat. Častokrát zápasy končily o gól, nebo o dva góly po neúspěšné power-play. Je z tohoto důvodu tedy hodnocení pozitivnější?

Klukům toto slouží ke cti. V základní části jsme ze třiceti utkání 25 prohráli. O gól či dva jich z toho bylo 17. Pozitivní to může být z pohledu toho, že jsme v drtivé míře za soupeři opravdu herně nezaostávali, na druhou stranu je pravdou i to, že body jsme nedělali, což vždy každý, nejen fanoušek, rád vidí.

Jak jste byl spokojen s tréninkovou morálkou týmu a nasazením hráčů?

Vím, že někteří kluci z týmu museli navíc chodit do práce či po brigádách, čímž jasně dali najevo, že i tak hokej mají hluboce rádi. S jejich morálkou a nasazením nebyl jediný problém.

Navzdory umístění kabina budila dojem, že funguje velmi dobře. Což potvrzovali i příchozí hráči. Je jedním z pozitiv právě charakter hráčů, který se projevuje spíše v období, kdy se nedaří?

Velký díl na tom nese fakt, že jsme „postupové“ mužstvo nechali téměř pohromadě. Kromě T. Závorky, D. Hrušky a V. Šika, kteří ukončili své bohaté kariéry, jsme základní sestavu vyztužili pouze o Kverku a Osmíka. Ano, tým dle mého názoru v každé fázi sezóny vystupoval velmi pospolitě. Pospolitost byla devízou týmu.

Baník splnil, co deklaroval. Tedy že dal příležitost hráčům, kteří si ligu vybojovali. Narazili někteří hráči na výkonnostní strop a je rozdíl mezi druhou ligou a Chance ligou tak markantní?

To, co jsme deklarovali, jsme splnili. Rozdíl mezi soutěžemi je samozřejmě obrovský. Hráčská kvalita, profesionální příprava, počet utkání. Mluvil jste o výkonnostním stropu. Úplně jinou kvalitu měla základní část než část o postup do předkola. Faktem je, že v základní části řada hráčů dosáhla aktuálně svého stropu.

Po první části soutěže přece jen došlo ke změnám v kádru a příležitost dostali i velmi mladí hráči. Jak jste byl spokojen s jejich přínosem? A je možné, že někteří z nich by mohli být členy kádru i pro příští sezonu?

Ke změnám došlo z důvodů výkonnostních, kdy jsme očekávali od některých hráčů výkonnost lepší, a z důvodu zájmu ostatních klubů o naše klíčové hráče či zájmu klubů mateřských. Vše samozřejmě úzce souviselo i s naším postavením v tabulce. Určitě se mezi mladými hráči našli tací, kteří mohou mít slibnou budoucnost, ale jména si s dovolením nechám pro sebe.

Kromě partnerských Karlových Varů spolupracoval Baník i s jinými kluby, ať už to byla Mladá Boleslav, Litvínov, Kladno nebo Plzeň. Jaká byla spolupráce s těmito kluby?

Spolupráce se všemi kluby byla velmi dobrá a za nás i nutná. Baník je klub, který nemá dostatek svých kmenových hráčů, a taky klub, který si nemůže dovolit je nakoupit. Na druhou stranu nyní klub drží tu možnost, že kluby mohou využít toho, že především mladí, perspektivní hráči mohou hrát seniorský hokej.

Baník se řadí ke klubům s nejnižším rozpočtem. Jak těžké je zlákat do Sokolova hráče na angažmá?

Jsem toho názoru, že klub i do budoucna může mít hráče, kteří do klubu půjdou za možností udělat pokrok ve své kariéře, případně ji restartovat. Příkladem může být např. Tomáš Vracovský. Klub musí nabízet kvalitní program pro hráče, kvalitní vedení, kvalitní klubovou strukturu. To jsou faktory, ve kterých je potřeba se neustále posouvat vpřed.

Samostatná kapitola jsou fanoušci. Návštěvy se sice čekaly vyšší, ale atmosféře na stadionu je asi stěží co vytknout, i s přihlédnutím k postavení týmu?

Tak to jednoznačně. Děkovačka po posledním utkáním sezóny toho byla důkazem. Fanoušci ocenili práci hráčů po celou sezónu nevídaným způsobem. Věřte, že klub má i do budoucna vůči našim věrným fanouškům velký závazek, do každého utkání dát aktuální maximum.

Pojďme k vám. V průběhu sezony jste obdržel i nabídku k extraligovému týmu, zůstal jste tady. Co vás k tomu vedlo?

Velmi si vážím toho, co se nám společně za dva roky mého působení v klubu podařilo, a chtěl jsem zkrátka svou práci v horizontu dvou let dokončit a pokud možno v připraveném stavu předat.

Vaše angažmá u Baníku bude brzy u konce. Co vám nejvíce utkví v paměti?

Celé dva roky, parádní kolegové – trenéři, kustodi, vedoucí u mužstva, lidé z vedení klubu, naši hráči, naši skvělí fanoušci, unikátní partneři, práce na úseku mládeže, opravdu nechci na nikoho zapomenut, to mi věřte! Samozřejmě nezapomenutelné zážitky na loňské play-off. Můj pohled je takový, že play-off je neskutečně těžké a vlastně s podobným průběhem na všech úrovních. A nikdy nezapomenu na samotné oslavy postupu. Nevěřím, že se něco tak spontánně krásného v Sokolově v brzké době odehraje.

Když srovnáte Baník při svém příchodu a klub v současné době. Jak byste tuto změnu zhodnotil?

Měl jsem při svém příchodu motivaci zanechat svou prací na úrovni celého klubu odkaz. Změnu hodnotit nechci, to přísluší jiným, mým nadřízeným.

Nicméně jste se zavázal, že do konce svého působení (smluvně do 30. 4.) se budete podílet na sportovní přípravě nového ročníku. Na jména je samozřejmě ještě brzy. Ale máte v hlavě již nějaký koncept týmu, či jste již oslovil některé hráče, ať už stávající nebo z jiných klubů?

Klub, zdůrazňuji v rámci svých finančních možností a při velmi nízké základně svých kmenových hráčů, nutně potřebuje gólmana číslo jedna, nutně potřebuje posílit obranné řady o 2-3 obránce a samozřejmě se minimálně dohodnout na podmínkách spolupráce s letošními lídry v útočných řadách. Na těchto krocích jsme začali pracovat již koncem loňského kalendářního roku.

Samostatnou kapitolou je pak jméno vašeho nástupce či nástupců. I s ohledem na smluvní vztahy asi nelze hovořit konkrétně, ale jsou již nějací adepti?

Ano, od počátku poloviny února na tom velmi intenzivně pracujeme a věřím, že se blížíme k dohodě.

Baník není jen A-tým, ale také mládež. Jak hodnotíte působení mládežnických kategorií?

Nemůžu jinak než pozitivně, co se týká vytíženosti našich mladých hráčů. Zapojením klubu do žákovské ligy opravdu nejen tito kluci, ale i mladší měli vytížení v utkáních velmi četné.

I mládež prošla mnohými změnami v posledních dvou sezonách. Jaká bude další koncepce?

Začnu personálním obsazením. Klub opouští Petr Neč ml. na vlastní žádost. Dojde nejen k doplnění, ale i posílení trenérského týmu u mládeže v rámci našich možností. S určitými kandidáty jsme téměř domluveni. Zcela jistě doporučím pokračovat v započatých projektech, ještě více se zaměřit na nábor a v neposlední řadě metodicky se neustále vzdělávat. Klub chce, aby kluci působením v klubu opravdu milovali hokej a sport obecně a byli v něm dobří, a zároveň jim napomáhal hledat správné cesty do života.

Ve spojitosti s mládeží začal Baník s projektem Life skills a také proběhl projekt Patroni týmu. Bude v tomto Baník pokračovat?

Nesmíme zapomenout, že v loňské sezóně jsme ještě kromě těchto zmíněných měli pro kluky připravený „Den s „A“ týmem“ a povedlo se nám také uspořádat i „Dny s M. Frkem a L. Zikmundem“. Doporučím v tomto všem jednoznačně pokračovat.

Přecházíte k juniorské reprezentaci, ale Baník budete asi i nadále sledovat, že?

Jednoznačně. Budu držet palce a věřit v další posun ve vývoji na všech úrovních klubu.

Co bude potřeba změnit, aby příští sezona byla úspěšnější?

Neustálé zlepšování ve všech sférách v klubu. Samozřejmě je to o sféře sportovní, ale i ekonomické, obchodní, provozní. Zkrátka pokračovat v cestě profesionality.

Rozhovor vzniká vzhledem k nouzovému stavu online. Co byste příznivcům či partnerům vzkázal?

V současné době především všem pevné zdraví, životní disciplínu vůči svým spoluobčanům a i sobě samým. Partnerům klubu děkuji za jejich podporu, bez nich by to nešlo a klub si jí ohromně váží. Fanouškům a příznivcům děkuji za neutuchající podporu a přízeň, byla fantastická.

Tomáš Bouda