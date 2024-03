Hokejisté českobudějovického Motoru zvládli i třetí utkání předkola play-off s karlovarskou Energií. Ta v KV Aréně odvracela postupový mečbol Jihočechů, ale bez úspěchu, když prohrála 1:3, čímž tak pro ni sezona skončila, zatímco České Budějovice zkompletovaly sérii na 3:0 na výhry, čímž postoupily do čtvrtfinále Tipsport extraligy.

Českobudějovický Motor uspěl v lázních, kde porazil tamní Energii a radoval se z postupu do čtvrtfinále Tipsport extraligy. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Na první branku nečekali fanoušci v KV Aréně dlouho. Poprvé se měnil ukazatel skóre již ve 3. minutě, a to v neprospěch Energie, to když hokejisté Motoru, jmenovitě kapitán Milan Gulaš, využil první přesilovou hru Jihočechů v utkání – 0:1. Energetici posléze nedokázali využít pětiminutovou přesilovou hru, když i přes velké úsilí a šance brankáře Motoru Dominika Hrachovinu nedokázali překonat.

Ve druhé třetině si vytvořily Karlovy Vary několik gólových příležitostí, ale jak Ondřej Beránek, Dalimil Mikyska, tak i kapitán Jiří Černoch puk do českobudějovické branky neprostřelili. Co se nepovedlo jim, povedlo se hostům. Ve 37. minutě Jihočeši brankově udeřili opět v přesilové hře, kterou brankově zúročil Jáchym Kondelík – 0:2.

Hokejisté z lázní se přeci jen dočkali kontaktní branky, a to ve 49. minutě, kdy se po několika dorážkách dostal puk na hůl Ikky Kangasniemiho, který navrátil Vary zpět do zápasu – 1:2. Jenže následně po buly šel Motor do protiútoku, když nejprve střela Martina Beránka skončila na tyčce karlovarské branky, ale z následného dorážky navrátil hostům v 50. minutě dvoubrankový polštář Brant Harris – 1:3. Energetici vrhli všechny síly do závěru duelu, ale Jihočeši si zápas pohlídali a dovedli ho do postupového konce.