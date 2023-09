/HOKEJ/ Svěřenci kouče karlovarské Energie Davida Bruka se vrátili v Tipspoer extralize na domácí led, kde je čekal duel s Libercem. Vyrovnaný zápas se rozhodl ve třetí třetině, která hovořila ve prospěch energetiků. Gól v oslabení i využitá přesilová hra zajistily Energii po výsledku 5:2 tříbodovou výhru.

Václav Eismann, asistent trenéra HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Energetici vstoupili do zápasu ve viditelné křeči, které se zbavili v 9. minutě, když bombou z pravého kruhu otevřel skóre Tomáš Rachůnek. Vstřelená branka vlila Karlovarským čerstvou krev do žil.

Ovšem na začátku druhé třetiny Energie přišla o své vedení, když si Liberec zahrál dvojitou přesilovou hru, kterou využil ke svému prospěchu. T. J. Melancon střelou z první srovnal skóre a domácí se museli snažit znovu. Také jim byla poté nabídnuta přesilovka 5 na 3 a Energie taktéž konala.

Dávid Gríger si sjel před branku pro nahrávku zpoza brány a vrátil domácím těsný náskok. O ten však Karlovarští brzy přišli, když se po špatné rozehrávce dostal kotouč k Vojtěchu Budíkovi, který rychlým a hbitým zakončením srovnal skóre.

V úvodu třetí třetiny se Rachůnek dopustil nedovoleného bránění a Energii čekala hra v oslabení. Ovšem že měli Karlovarští o hráče míň jim nijak nepřekáželo a v dokonce v oslabení skórovali. Filip Koffer na druhý pokus po Procházkově nahrávce poslal puk do liberecké svatyně a vrátil domácím vedení.

A Koffer zůstal při chuti. Brzy poté totiž přidal další gól, když střelou z dálky nečekaně překonal Hrenáka. Chvilku po skončení přesilové hry domácích stál David Kofroň ve správnou chvíli na správném místě, po Redlichově nahrávce se od něj totiž odrazil puk přímo do brány hostů. Vedení si Karlovarští pohádali až do samotného závěru a slaví výhru nad Libercem.

OHLASY TRENÉRŮ

Václav Eismann (HC Energie Karlovy Vary): Z našeho pohledu se utkání vyvíjelo tak, jak říkal kolega na začátku. Soupeř byl aktivní ve své ofenzivní zóně a svou hrou nás dostával pod tlak. My jsme to díky Dominiku Frodlovi udrželi a neinkasovali jsme. Naopak bylo důležité, že jsme šli do vedení a po dvou třetinách byl vyrovnaný stav 2:2. Dalo se predikovat, že kdo vstřelí třetí branku, tak bude mít k vítězství blíž. Využili jsme nedorozumění v přesilové hře soupeře v předbrankovmé prostoru, kdy zřejmě nastala chyba komunikace u gólmana s obráncem a dali jsme vítěznou branku. Posléze jsme přidali i čtvrtý gól a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Dnes jsme vstřelili pět branek. Utkání bylo mimořádně vyrovnané. Byly pasáže, ve kterých jsme byli pod tlakem. Myslím si, že tyto body jsou pro nás mimořádně cenné.

Filip Pešán (Bílí Tygři Liberec): Zápas se mi hodnotí těžce, protože jsme do něj dobře vstoupili. Celé utkání jsme byli velmi nebezpeční do útoku, ale většinu našich šancí pochytal vynikající Dominik Frodl v bráně. Z první střely jsme bohužel inkasovali a pak se obrázek začal podobat těm posledním zápasům, které jsme od začátku sezony absolvovali. Dostaneme extrémně laciné góly. Rozhodl gól, který jsme inkasovali v naší přesilové hře, kdy jsme soupeři nahráli před naší prázdnou bránu, to byl vrchol. Opakuje se obrázek, kdy chceme, ale dostaneme jednoduchý gól ze střely z vrcholu kruhu doprostřed brány. Pak už přijde frustrace a vylučování a zápas náhle spěje do vítězného konce pro soupeře. Musíme se poučit a zlepšit individuální výkony.

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). Branky a nahrávky: 9. Rachůnek (Gríger, Kangasniemi), 33. Gríger (Rachůnek, Jiskra), 43. Koffer (Procházka) 45. Koffer (Plutnar), 54. Kofroň (Redlich) - 26. Melancon (Flynn, Filippi), 37. Budík (Pérez Lisa, Galvas). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4016. Rozhodčí: Sýkora, Pilný – Gerát, Brejcha. HC Energie Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Havlín, Dlapa, Pulpán, Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Trenér: David Bruk. Bílí Tygři Liberec: Hrenák – McCoshen, Budík, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Galvas – Flynn, Filippi, Faško-Rudáš – Birner, Bulíř, Pérez – Vlach, A. Najman, Rychlovský – Mucha, Šír, Gajda. Trenér: Filip Pešán.