Energii v Mladé Boleslavi nevyšel začátek zápasu, stejně jako předtím v Litvínově nebo doma s Hradcem Králové.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Plachý

„Snažili jsme se vyvarovat špatného vstupu do utkání, bohužel se nám to opět nepovedlo. První třetinu jsme zase prohráli, pak už se to špatně dohání. S Hradcem se nám to povedlo, dneska jsme bohužel tahali za kratší konec,“ posteskl si útočník Energie Jakub Flek, který se včera dočkal premiérové pozvánky do reprezentace.