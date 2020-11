Energie šlape na plné obrátky. Svěřenci Martina Pešouta v neděli skolili lídra extraligy z Plzně, a připsali si tak již pátou výhru v řadě.

Hosté se nedokázali v KV Aréně prosadit. Naprázdno vyšel i elitní útok Škodovky s Mertlem a Gulašem. „O jejich síle jsme věděli, nějaká videa jsme si samozřejmě ukázali, je ale potom vždycky na hráčích, jak to zvládnou. Myslím, že jsme to ubojovali, drželi jsme se našeho herního plánu a potom jsme byli odměnění třemi body,“ pochvaluje si karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Stejně jako předtím v Hradci Králové udržel čisté konto brankář Filip Novotný. „Cítím se dobře, kluci mi hodně pomáhají. Je to celé týmová práce, takže hlavně musím poděkovat jim, protože teď hrajeme fakt do obrany. Rozhodují vždy jeden dva góly. Pokud takto budeme hrát dál, tak můžeme hrát a dělat body s každým,“ má jasno strážce karlovarské klece.

Proti Plzni pomohla v poslední minutě také horní tyčka, když napřáhl ke střele ještě za modrou čarou Milan Gulaš. „Já jsem na něj koukal celý zápas, pořád jsem si na něj dával pozor. Pár sekund do konce a on vystřelil z půlky. Přede mnou stál bek, který mi to nechtěně lízl hokejkou, a úplně to změnilo směr, ale naštěstí to byla tyčka. Naštěstí to byl tentokrát bod pro mě, ne pro něj,“ směje se Filip Novotný.

Brankář Energie pouze litoval, že se tradičně vypjatý duel o krále západních Čech hrál tentokrát bez diváků. „Derby je vždy pikantní. Jsem rád za to, že jsme urvali tři body. Jenom mě mrzí, že tu nemohli být diváci a nemohli se radovat, říct si, že jsme porazili Plzeň. Ta doba je špatná. Je to škoda, tady když hraje Plzeň, tak fanoušci jsou zase o krok více vybouření než kdy jindy. My také. Mrzí mě hodně, že tu lidé nejsou, protože by si to zasloužili a oslavili by s námi vítězství,“ posteskl si Filip Novotný.

Dnes od 17.30 hodin se páté Karlovy Vary představí mezi mantinely sedmé Mladé Boleslavi. „Musíme zůstat hlavně nohama na zemi, pracovat dál a pokračovat v obětavých týmových výkonech, které jsou podpořeny výbornými gólmany. To jsou věci, které nám přinesly doteďka body, a těch se musíme držet dál. Nemyslet si, že to přijde samo, protože všechna utkání jsou neskutečně vyrovnaná a jdou rychle za sebou,“ upozorňuje před zápasem Tomáš Mariška.