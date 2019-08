„Jsme rádi, že jsme se mohli utkat s tak kvalitním soupeřem. Myslím si, že jak pro nás, tak pro diváky to byla výborná zkušenost a dobrá podívaná,“ uvedl domácí asistent Tomáš Mariška.

Hosté se dostali mezi 6. a 9. minutou do dvougólového vedení, energetici snížili v 15. minutě Šafářem. Ve stejné minutě ale hosté upravili na 1:3.

Další branky přinesla až závěrečná třetina. Ve 43. minutě Rusové odskočili na rozdíl tří branek, ve 46. minutě určil konečnou podobu skóre Martin Rohan – 2:4.

„Pro nás je určitě pozitivní, jak se naši hráči dokázali pohybem vyrovnat soupeři v celém utkání. Hosté měli větší kvalitu v zakončení a ofenzivní části. Jinak jsme si dokázali vytvořit hodně šancí, ve kterých jsme bohužel nebyli produktivní. Tam byl největší rozdíl. Je pozitivní, že i po tak krátké době, kterou jsme na ledě zatím strávili, jsme se dokázali soupeři vyrovnat,“ hodnotil Tomáš Mariška.

Ten si s hlavním koučem Martinem Pešoutem odnesl z utkání do další přípravy řadu poznatků. „Je výborné, že naši kluci viděli hráče takového kalibru. Také se ukázalo, na čem potřebujeme ještě pracovat a co musíme do dalších zápasů zlepšit. Potřebujeme zrychlit a zkvalitnit koncovku. Ačkoli to bylo první utkání, tak zápas měl velmi dobré parametry. Mrzí nás, že se nám nepodařilo proměnit více šancí a výsledek není o něco přívětivější, ale v této fázi není skóre tak důležité. Hlavní je to nasazení a to, že se naši hráči rvali až do poslední minuty o výsledek,“ uzavřel ohlédnutí za zápasem karlovarský asistent.

Dacjuk ani Kovář se v sestavě hostů bohužel neukázali.

HC Energie Karlovy Vary – Avtomobilist Jekatěrinburg 2:4 (1:3, 0:0, 1:1).

Branky a nahrávky: 15. Šafář, 47. Rohan (Kubka) – 6. Holland (Sexton), 9. Dawes (Macek, Bodrov), 15. Obidin (Garajev), 43. Mozer (Kučerjavenko, Litovčenko).

Rozhodčí: Svoboda, Šindel – Malý, Brejcha. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Oslabení: 0:0. Diváci: 2884.

Karlovy Vary: Novotný (40. Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kubka, Rulík, Rohan, Šafář, Stříteský – Rachůnek, Gríger, Flek – Beránek, Knotek, Koblasa – Kohout, Skuhravý, Vondráček – Gorčík, Kverka, Hlava.

Jekatěrinburg: Fomin (Gross) – Berezin, Batyršin, Mamkin, Bodrov, Ščemerov, Višněvskij, Trjamkin – Dawes, Sexton, Golyšev, Platt, Macek, Holland, Popov, Kučerjavenko, Litovčenko, Obidin, Garajev, Mozer.