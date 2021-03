V posledním utkání základní části Tipsport extraligy nastoupili hokejisté karlovarské Energie na svém ledě proti Hradci Králové, který před závěrečným kolem okupoval šestou příčku tabulky.

Energetici začali mezi mantinely KV Arény více než špatně. Hned po 56 vteřinách hry inkasovali poprvé z hole Sklenáře, a než se stačili po obdržené brance srovnat, bylo to 0:2. V 6. minutě se totiž zapsal do střelecké listiny také hradecký Smoleňák.

V 10. minutě si domácí vykoledovali přesilovou hru, tu sice nezužitkovali, ale krátce po jejím skončení je vrátil do hry Jakub Flek.

Ve druhé dvacetiminutovce ale Východočeši znovu gólově odskočili, když vyloučení Mikúše potrestal ve 31. minutě Kevin Klima.

A aby toho nebylo málo, za necelé tři minuty se před karlovarskou klecí prosadil z dorážky Pilař – 1:4.

Následně domácí nevyužili dvě početní výhody a po nich, to už se hrála třetí třetina, hosté udeřili popáté. Branku si připsal Kelly Klima. Gólovou tečku zápasu učinil v 60. minutě, deset vteřin před koncem, hradecký Jakub Orsava – 1:6.

V konečném účtování základní části tak Energie obsadila desáté místo a ve vyřazovacích bojích ji čeká pardubické Dynamo.

Série na tři vítězství začne ve středu dvojzápasem na východě Čech, do Karlových Varů se přesunu v sobotu. Případný čtvrtý zápas se bude hrát v neděli, pátý zápas v úterý znovu v Pardubicích.

"Dopředu jsme byli půl zápasu, ne-li třičtvrtě lepší, několikrát jsme je tam zavařili, drželi jsme je tam minutu a půl v pásmu, akorát jsme nedali gól a jejich gólman chytal parádně. V dalších zápasech musíme hrát takhle, ale určitě musíme zlepšit hru v obranném pásmu a pomoct Filipovi (brankáři Novotnému), protože ten nás drží celou sezonu a my ho tam takhle necháme v posledním zápase "vykoupat"," shrnul zápas proti Hradci Králové obránce Energie Michal Plutnar.

"Utkání jsme od začátku nezvládli. Brzy jsme pustili Hradec do vedení a ten si potom výsledek pohlídal. Nebyli jsme dostatečně produktivní. Nepodali jsme rozhodně takový výkon jaký jsme chtěli a který budeme potřebovat ve zbytku sezony. Doufám, že to pro nás bude ponaučení a že ve středu nastoupí úplně jiný tým a s úplně jiným výkonem, protože tohle by na play off rozhodně nestačilo," hodnotil vystoupení Energie karlovarský asistent Tomáš Mariška.

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield HK 1:6

třetiny: 1:2, 0:2, 0:2



Branky a nahrávky: 12. Flek (T. Mikúš, O. Beránek) – 1. J. Sklenář (Orsava, V. Růžička), 6. Smoleňák, 31. Kevin Klíma (J. Sklenář, F. Pavlík), 34. R. Pilař (Smoleňák, Koukal), 48. Kelly Klíma (Kevin Klíma), 60. Orsava.

Rozhodčí: Svoboda, Šindel – Hynek, Brejcha.



HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – D. Mikyska, Šenkeřík, Krajčík, Plutnar, Zábranský, Kowalczyk, Tureček – O. Beránek, T. Mikúš, Flek – Osmík, Hladonik, Šik – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Čáp, Gaspar, Kukla – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – M. Zachar, Lev, J. Veselý – R. Pilař, Koukal, Smoleňák.