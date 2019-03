Karlovy Vary - Energie dnes odcestuje k západočeskému derby na led škodovky.

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary | Foto: Deník / Pavel Netolička

Závěrečný zápas základní části, derby v Plzni. „Není to pro nás asi nejideálnější soupeř na poslední kolo, ale pojedeme tam s tím, že chceme zopakovat, co se nám podařilo v posledních čtyřech zápasech, to znamená jakkoliv bodovat,“ říká před čtvrtým západočeským derby karlovarský asistent Tomáš Mariška.