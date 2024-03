Para hokejisté SKV Sharks Karlovy Vary mají před sebou náročnou šichtu v rámci druhé finálové bitvy České para hokejové ligy, ve které přivítají v sobotu 16. března od 18.15 hodin v karlovarské KV Aréně Pardubice. „Po roce si znovu zahrajeme finále doma, v hlavní hale KV arény, a nemůžeme se dočkat,“ hlásí z kabiny Sharks předseda klubu Jan Chlubna.

Naposledy para hokejisté Sharks porazili v ligové soutěži na domácím ledě Pardubice 3:2. | Foto: Daniel Seifert/Sport Seifert KVK

A bude se na co těšit. První finále, které se odehrálo na východě Čech přetavili hráči Varů ve svou exhibici, čímž se tak notně přiblížili obhajobě mistrovského titulu. „Pro hráče a celý klub je to svátek a odměna za celoroční práci, o to víc, že jsme jednu výhru od zlatého hattricku,“ připomněl Chlubna, že kdyby jeho tým zvládl i druhé finále dosáhl by na mistrovský triple. A ten by se zapsal zlatým písmem do dvacetileté historie klubu.

„Výsledek prvního zápasu v Pardubicích byl krásný, ale nepřeceňujeme ho. Rozhodla první třetina a Pardubice v ní do stavu 0:4 kousaly. I v poslední třetině, kdy jsme začali trochu šetřit síly, jsme hned dostali dva góly,“ krotil euforii po dvouciferné výhře na ledě Pardubice šéf Karlových Varů. Druhá finálová bitva, které bude zahájena v KV Aréně v sobotu 16. března v 18.15 hodin, představí fanouškům plejádu zahraničních hráčů v trikotu Pardubic.

„Pardubice vyřadily v semifinále favorizovaný Havířov s jeho týmem postaveným na reprezentantech z několika států Evropy. To svědčí o jejich kvalitě, samy mají v kádru hned čtyři Němce. Jeden z nich, Bernhard Hering, skončil druhý v kanadském bodování za naším Filipem Veselým. Oba přitom dali shodně čtyřicet branek,“ přiblížil Chlubna, na na koho se fanoušci mohou těšit. Toho navíc potěšil návrat Michala Geiera po zranění do sestavy Sharks.

„Do sestavy se v prvním finále po víc než třech měsících vrátil uzdravený kapitán Michal Geier a jeho bilance tři branky, čtyři asistence, mluví za všechno,“ chválil si Chlubna. Spoléhat však budou Vary také na podporu v hledišti.

„Fanoušci se můžou těšit na hokej se vším všudy, poběží kostka, budou otevřené bufety a tři lidé vyhrají podepsaný dres hráčů Sharks. O každé třetině vylosujeme jednoho šťastlivce. Máme jedno velké přání, kterým je překonání diváckého rekordu na utkání para ligy. Ve Zlíně přišlo před několika lety na finále přes 500 lidí. Chtěli bychom dosáhnout na 600 fanoušků, nejenom kvůli atmosféře, která je pro hráče oceněním za všechnu dřinu, ale taky ukázat atraktivitu parahokeje naživo co největšímu počtu lidí. Hokej je jen jeden,“ doplnil závěrem Chlubna.

