/ROZHOVOR/ Vít Jiskra podepsal s Karlovými Vary tříletý kontrakt a bude tak nadále hájit barvy karlovarské Energie. V minulé sezoně působil primárně v lázeňském městě a ve 48 zápasech nasbíral 17 kanadských bodů. „Po osobní stránce pro mě byla loňská sezona skvělá. Chtěl bych navázat na minulý ročník a udělat s týmem úspěch,“ hlásí Jiskra.

Vít Jiskra, útočník HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Víte, máte za sebou větší část letní přípravy. Jak se cítíte?

Máme za sebou 8 týdnů. Příprava pomalu vrcholí, trénujeme rychlostní věci. Cítím se dobře.

Je určitá fáze tréninku, která je pro vás nepříjemná?

Trénink patří k našemu hokejovému životu. Každý rok je to trochu jiný. Nejsem zrovna ten, kterému by to hodně vadilo.

Loňskou sezonu jste strávil převážně v extralize za Karlovy Vary. Jak osobně hodnotíte uplynulou sezonu?

Po osobní stránce pro mě byla loňská sezona skvělá. Nemůžu si na nic stěžovat. Měl jsem vedle sebe skvělé spoluhráče a skvělý tým.

Máte svůj cíl do letošního extraligového ročníku?

Chtěl bych navázat na minulou sezonu a zejména udělat co nejlepší výsledek s týmem.

Máte před zápasy nějaké specifické rituály?

Rituály bych tomu neříkal. Myslím si, že každý hráč má věci, které si rád udělá v rozcvičce nebo na ledě. Je to pár detailů, ale není to nic zvláštního.

Na twitteru jste často označován jako nejhezčí hráč extraligy, nemáte s tím pak doma problém nebo je partnerka pyšná, že má doma takového fešáka?

To je zapeklitá otázka (smích). Věci ze sociálních sítí moc nevnímám. Občas mi to někdo předhodí nebo si ze mě udělá srandu, třeba i ta přítelkyně (smích). Beru to jako úsměvný komentář.

Máte v extralize oblíbeného a neoblíbeného soupeře?

Po loňské sezoně je mým neoblíbeným soupeřem Olomouc. Nehraje se mi tam úplně dobře. A oblíbený soupeř se těžko hledá. Zatím jsem toho tolik neodehrál.

Ambicí pro letošní sezonu je čtvrtfinále play-off. Budete potřeba silnou základnu fanoušků…

Fanoušky potřebujeme vždy a já doufám, že v letošní sezoně jich bude chodit zase o něco víc. Budeme hrát takový hokej, abychom je na zimák nalákali. Chtěli bychom hrát co nejvýš a bavit diváky hokejem. Doufám, že to společně dotáhneme co nejdál.

Za nedlouho vás čeká kratší volno, jak jej budete trávit?

Volno máme osm nebo devět dní. Skončíme, sbalíme se na dovolenou a jdeme zase trénovat.