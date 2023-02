Smrtící obrat Sparty režíroval kapitán Řepík, hattrickem sestřelil Západočechy

Přitom do utkání vstoupila Energie nejlépe, jak mohla. Ve 3. minutě šla do vedení, kdy skóre duelu otevřel právě Martin Kohout. Na to ještě dokázala Sparta re᠆agovat, když využila přesilovou hru Michalem Řepíkem. Vedení navrátil Západočechům ve 26. minutě Jan Hladonik a ve 31. minutě už šla Energie do dvoubrankového trháku, když se podruhé v zápase prosadil Martin Kohout. Spartu však nahodil zpět do utkání v závěru druhé třetiny, přesněji ve 39. minutě, David Tomášek.

FINÁLOVÁ ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub Karlovarského kraje

„Zlomový moment nastal, když jsme inkasovali na 3:2,“ poukazoval Kohout na sparťanské zmrtvýchvstání. A věděl, o čem mluví. Ve třetí třetině ovládla kluziště v O2 aréně Sparta, která dokázala vstřelit čtyři branky, a tím otočit vývoj ve svůj prospěch. „Největším zlomem byl náš špatný nástup do třetí třetiny,“ zklamaně poznamenal k nepovedené třetí třetině, během které Energie ztratila šanci na bodový zisk.

Teď čekají Energii dvě náročná derby. První odehraje v pátek 3. února v KV Aréně, kde vyzve od 17.30 hodin ve čtvrtém západočeském derby sezony Škodu Plzeň. V neděli 5. února se pak představí od 16.30 hodin v podkrušnohorském derby na ledě Litvínova.