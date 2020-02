„Chtěli jsme hrát aktivně, ale to se nám bohužel od začátku nepovedlo. Sparta měla lepší pohyb, byla víceméně ve všem lepší a převyšovala nás. Podle toho taky vypadal obrázek hry,“ konstatuje asistent Martina Pešouta na střídačce Energie Tomáš Mariška.

Pražané si také vytvořili náskok a energetici dokázali již pouze snižovat. „I když se nám podařilo dát dvě kontaktní branky na konci první i druhé třetiny, tak nám Sparta vždy znovu odskočila,“ popisuje Tomáš Mariška.

O celkový zvrat v utkání se Energie snažila marně. „Myslím si, že Sparta zápas kontrolovala a podala lepší výkon než my a zaslouženě vyhrála. Jsou soupeři, kteří nám sedí více a kteří méně, jako Sparta nebo Olomouc,“ poukazuje karlovarský asistent.

Pravda. Pražané se radovali z výhry nad Karlovými Vary již poosmé v řadě. „Chtěli jsme dnes sérii porážek zlomit, ale Sparta nám nedala moc šancí,“ přiznává Tomáš Mariška.

Trenér Sparty Miroslav Hořava ale přece jen ocenil sílu Energie. „Víme, že Vary hrají výborně a mají výbornou sezonu, takže jsme se připravovali na těžký zápas. Poté, co vyhrály v minulém zápase 9:1, tak jsme věděli, že to nebude jednoduché, což se potvrdilo. Z hlediska ofenzivy jsme tam měli celkem dobré věci, ale z pohledu defenzivy jsme nezvládli konec první i druhé třetiny. A myslím si, že kdyby Vary využily šance, které měly, bylo by to ještě zajímavější. Ve třetí třetině jsme si to už hlídali a bylo to lepší,“ zhodnotil nedělní zápas v pražské O2 Aréně.