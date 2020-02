Nedělní domácí zápas nezačala Energie úplně ideálně. V 5. minutě poslal Olomouc do vedení Ostřižík, který zakončil původně nenápadně vyhlížející akci dva na dva. V 9. minutě upravil nepokrytý Burian na 0:2 a v 15. minutě Hanáci využili Knotkem dvojnásobnou přesilovou hru – 0:3.

43. kolo hokejové Tipsport extraligy, HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc | Foto: Kateřina Macečková

Do druhé dvacetiminutovky nakráčel z karlovarské kabiny již úplně jiný tým. A projevilo se to nejen na obrazu hry, ale také na skóre. Hned ve 22. minutě při signalizované výhodě uspěl se svou střelou z kruhu Martin Rohan a ve 37. minutě snížil na rozdíl jediné branky Tomáš Rachůnek, kterému přiťukl parádní zadovkou kotouč do ideální pozice Dávid Gríger – 2:3.