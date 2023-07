/HOKEJ/ Tomáš Redlich, útočník karlovarské Energie, má za sebou hodně povedený rok, možná nejlepší ve svém životě. Po doposud životním ročníku své kariéry podepsal s Energií dlouholetý kontrakt, v létě se navíc stihl i oženit. Teď už se, ale připravuje na nový ročník, ve kterém by chtěl s týmem konečně uspět.

Tomáš Redlich, HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Daniel Kubelka

Tomáši, máte za sebou letní přípravu. Jaká byla?

Byla náročná jako každá letní příprava. Samozřejmě měla i svá specifika, jiné cviky. Byla jiná než na jakou jsme byli zvyklí. Deset týdnů ale nakonec uteklo jako nic.

Příprava byla delší než obvykle. Pocítil jste to nějak?

Ano, teď ke konci už toho bylo dost. Myslím si, že většina kluků byla ráda, že se blížíme do finále.

Přípravu vedl nově kondiční trenér Martin Iterský. V čem byla tedy jiná a jak vám osobně sedla?

Jak mi sedla, to uvidíme až na ledě (smích). Myslím si, že byla hodně zaměřená na sílu a také jsme nabrali nějakou svalovou hmotu.

Čeká vás mnohem kratší dovolená než v minulých letech. Jak budete volno trávit?

Chystám se někam vyrazit, abych změnil prostředí. Je to trochu změna, ale všichni jsme zvyklí trénovat. I když jsme v minulých letech trénovali tři týdny, měli jsme volno deset dní a pak jsme se připravovali individuálně.

Za Karlovy Vary vás čeká čtvrtá sezona a postupně jste se vypracoval do role jednoho z důležitých hráčů. Jak vnímáte svou roli vy?

Přehouplo se to vloni v době, kdy se nám začalo dařit a dostávali jsme víc prostoru na ledě. Hrálo roli i to, že jsme se dostávali do hry v oslabení. S Víťou jsme toho hodně odehráli, začali jsme hrát víc a víc, čímž roste i sebevědomí. Když se k tomu přidají ještě nějaké body, tak se vám hraje lépe.

Pochvalujete si spolupráci s Vítem Jiskrou, který podepsal nový tříletý kontrakt. Jak se těšíte na další společné pokračování?

Uvidíme, jak to bude pokračovat. V každé sezoně může přijít krize, ale doufám, že navážeme na loňský rok a ještě spolu něco odehrajeme.

Jste v nejlepším hokejovém věku a vloni se vám osobně dařilo. Další motivací je tedy týmový úspěch, že?

Přesně tak. Každý rok hrajeme předkolo a chybí nám krok k postupu do čtvrtfinále, abychom si zahráli pořádné zápasy na čtyři vítězství, což bychom si chtěli všichni splnit.

I vedení klubu hlásí vyšší cíle, chce konečně dosáhnout alespoň na čtvrtfinále. Berete vyšší cíle jako motivaci, nebo vás to může i trochu svazovat?

Myslím si, že to nejsou zas tak vysoké ambice. Jsem rád, že cíle jsou vyšší a je jen na nás, abychom je potvrdili. Můžeme vyhlašovat cokoliv, ale na ledě se bude odehrát to podstatné. Tam to musíme potvrdit a musí se nám to podařit.

Vedení přivedlo několik nových a zajímavých tváří. Jak kluci zapadli do kabiny?

Trénujeme na dvě skupiny, a tak se s některými hráči moc nepotkávám. Například Dominik Frodl zapadl výborně. Hráči, kteří dorazí později, jistě nebudou mít žádný problém. Tady byla parta vždy dobrá a všichni hned zapadli do kolektivu.

Po Martinu Kohoutovi jste také přebral roli pokladníka, už jste stihl nováčky zkasírovat?

Ano (smích). Ti, kteří dorazí později, to potom zaplatí také. Nějaké peníze se vybraly, tak je to dobré (smích).

Letošní rok byl celkově pro vás povedený. Úspěchy na ledě jste ještě dokonal letní svatbou. Co byste si přál do následující sezony?

To si nechám pro sebe. Zejména to, aby to šlo tendenčně stále nahoru a byl bych rád, kdyby to vygradovalo nějakým úspěchem.

Daniel Kubelka